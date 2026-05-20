北捷萬大線機廠-迴龍段「捨直取彎」 居民訴請重辦環評敗訴確定

不滿捷運萬大線二期工程捨直取彎，土城居民等原告赴北高行提告。（資料照，看守土城愛綠協會提供）

台北捷運萬大線第2期工程「機廠-迴龍」段環境差異分析報告於2022年由環境部審查通過，部分新北土城居民及民團認為新路線「截直取彎」徒增出軌風險，且站體設於金龍公園內，又太接近小學和民宅，有噪音問題且影響景觀和休憩空間，興訟請求撤銷原環境差異處分，重辦環評；一審台北高等行法院認為，原環差評估處分無違誤，判居民等人敗訴；居民與民團上訴，最高行政法院今天審結，判決駁回上訴，維持原判確定。

台北市捷運工程局開發捷運萬大線第二期工程「機廠-迴龍」段，依工程細部設計成果，因車站位置、車站結構型式、工程餘土數量、設置捷運附屬設施等，與原核准的環評書件部分不同，於是提出「萬大-中和-樹林地區捷運系統環境影響說明書第3次環境影響差異分析報告」（環差報告）；2022年5月25日環境部環評委員會審核後，決議修正通過環差報告，同年6月10日環境部依決議做成處分通過。

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3名土城在地居民、新北市看守土城愛綠協會、台灣森林城市協會、台灣樹人會、台灣蠻野心足生態協會反對這項變更決策，2023年6月提出行政訴訟，主張台北捷運局規劃的捷運萬大線2期工程無端變更原本的直線設計，捨直取彎毀掉金城公園、土城國小，請求撤銷變更設計的處分。

民團指出，官方不顧土城居民多次爭取，捷運站位置仍堅持彎進公園，砍除百餘棵老樹，破壞親子生態環境與休憩空間，希望保留完整公園綠地，由直改彎徒增出軌風險，認為捷運局故意引用錯誤資訊，因此提告，訴求撤銷變更設計的決議及處分。

一審台北高等行政法院判決居民敗訴，認為開發行為原本採全線高架，變更將部分路線、車站地下化後，土方量雖有增加，但本件環差報告中，已計畫利用多項替代道路載運土方至處理場；噪音量會符合管制標準，且隔音牆距離民宅達6.96公尺，尚不至影響景觀，不會加重影響生活環境，也未不利環境品質，無庸重新辦理環評，判居民和民團敗訴。

原告上訴，最高行政法院審理後認為，依文化資產保存法規定，萬大線第二期工程「機廠－迴龍」段不得妨礙斬龍山考古遺址的保存及維護，北市府捷運工程局於2020年9、10月間進行斬龍山遺址調查工程，屬開發行為中不可或缺的一部分，尤其捷工局為了避免因施工而影響遺址所為的必要調查評估工作，屬開發行為規劃及進行階段的重要事項，因此可認開發行為已實質動工，捷工局並非在核發開發許可超過3年後才實施開發行為。

最高行指出，變更後的「LG11」站，改設置於金城公園內，是為了避免徵收私有民地，並加快乘客轉乘捷運板南線，且採用高架車站方式設置在金城公園內，占用金城公園的面積大為減少；站體採高架車站型式，車站下方空間可提供民眾使用。

判決指出，雖然軌道路線由原本的直線改為彎道，但列車進出站的時速約20公里，且軌道兩側均有設置出軌防護緣石，萬大線也具備行車監控系統，列車於轉彎段將自動降速，且有自動列車保護系統（ATP），一旦超速即自動緊急煞車，不會影響行車安全。因此判決，無須依環評法及其施行細則，重新辦理環評，駁回民團上訴，全案確定。

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