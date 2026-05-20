台北市府端節敬軍團前進金門 副市長張溫德訪縣府

台北市副市長張溫度拜訪金門縣政府說，只要是對人民有利，能服務民眾、為民眾解決困難，政府的出發點都不會改變。（記者吳正庭攝）

台北市副市長張溫德今天首訪金門縣政府說，不管本島、外島，大家的心都是緊密連結在一起，只要是對人民有利，能服務民眾、為民眾解決困難，政府的出發點都不會改變；不管是交流、互訪，甚至一通電話，都可以讓台北市政府、金門縣政府互相學習、成長，讓為民服務的工作好上加好。

金門縣政府秘書長張瑞心說，2014年起，金門縣政府在北市府的協助下，金門旅居台灣本島的鄉親可以異地辦理戶政、地政、稅務等相關業務，省去台、金舟車往返之苦，雙方去年還有體育文化交流。

請繼續往下閱讀...

張瑞心說，希望透過此次交流，可以讓縣府學習市府辦理相關業務的優點，讓金門縣政的服務跟上市府的腳步。

張溫德說，他是第一次拜訪金門縣政府，對於金門縣政府與台北市政府多年來，透過戶政等業務的交流深具信心，不管是本島、外島，就算是業務屬性不同，為民服務的初心都是不變的。

張溫德說，以金門目前在觀光產業的發展，還有金門酒廠，都是在國人心中占有一定的地位；他相信，在金門縣政府團隊的努力下，金門未來一定是台灣很重要的一顆明珠。市府團隊願意跟金門縣政府合作，一起為人民所需要的任何事項，一起精進、把關、努力，讓市府團隊、縣府團隊的夥伴，在工作領域互相學習成長，讓為民服務的工作好上加好。

台北市府端節敬軍團一行35人，由副市長張溫德領軍，包括台北捷運公司董事長趙紹廉、台灣金門同鄉總會副總會長許奮鬥等都一路參與。首站拜會金門縣政府進行業務交流，也將慰勞陸軍金門防衛指揮部、金門守備大隊戰車營、大膽守備隊等駐守金門的官兵及市籍子弟。

台北市副市長張溫德（右）率團拜訪金門縣政府，縣府秘書長張瑞心（左）代表致贈紀念酒，象徵兩府感情「長長久久」。（記者吳正庭攝）

台北市府端節敬軍團一行35人，由副市長張溫德（前排右六）領軍，包括台灣金門同鄉總會副總會長許奮鬥（二排右一）等都一路隨行參與。（記者吳正庭攝）

台北市府端節敬軍團包括副市長張溫德（中）、台北捷運公司董事長趙紹廉（右）等一行人拜會金門縣政府，受到秘書長張瑞心（左）歡迎。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法