520「我愛你」熱門結婚登記日 桃園439對新人幸福成家

520桃園市有439對新人完成結婚登記，各戶所準備幸福登記小禮，並設置浪漫拍照背板，讓新人留下幸福回憶。（桃園市民政局提供）

5月20日諧音「我愛你」，向來是結婚登記熱門首選，桃園市民政局統計，今天共有439對新人完成結婚登記，桃園區80對、中壢區68對及龍潭區41對位居前三名，各戶所也準備幸福登記小禮，設置浪漫拍照背板，讓新人在完成結婚登記後合影留念，為「520我愛你」留下甜蜜回憶。

民政局長劉思遠說，去年桃園市粗結婚率達4.98‰，高於全國平均4.47‰且為全國第1，近3年更創下2次全國第1、1次全國第2的佳績，展現桃園是市民願意成家、安心生活的城市。

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為讓新人於登記當下留下喜悅的回憶，今年各戶所也結合「520」諧音與幸福成家的意象，推出不同主題活動，如桃園戶所「幸福一把皂，攜手愛到老」贈送囍字茶樹隨身皂1對，中壢戶所「520愛在中壢，幸福燈記」贈送幸福小夜燈，八德戶所「花戀520 創皂幸福路」贈送花束磁鐵香皂禮盒及「金鏟子」各1份，為新人送上祝福。

民政局說，從近年登記情形來看，520一直是桃園市民喜愛的結婚登記日之一，回顧近5年520結婚登記情形，2022年829對、含同性19對，2023年203對、含同性6對，2024年409對、含同性8對，2025年285對、含同性15對，今年439對、含同性14對，除2023年因適逢假日，戶所採提前辦理並指定生效方式，以及2025年為非農曆適宜嫁娶日，影響當日結婚登記數量外，其餘年度皆穩居熱門結婚日，民政局也祝福每對新人在桃園展開人生新階段，攜手打造屬於自己的幸福家庭。

520桃園市有439對新人完成結婚登記，各戶所準備幸福登記小禮，並設置浪漫拍照背板，讓新人留下幸福回憶。（桃園市民政局提供）

520桃園市有439對新人完成結婚登記，各戶所準備幸福登記小禮，並設置浪漫拍照背板，讓新人留下幸福回憶。（桃園市民政局提供）

520桃園市有439對新人完成結婚登記，各戶所準備幸福登記小禮，並設置浪漫拍照背板，讓新人留下幸福回憶。（桃園市民政局提供）

520桃園市有439對新人完成結婚登記，各戶所準備幸福登記小禮，並設置浪漫拍照背板，讓新人留下幸福回憶。（桃園市民政局提供）

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