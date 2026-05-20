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    首頁 > 生活

    變天了！明午後水氣增、雨區擴大 北部山區防局部大雨

    2026/05/20 18:22 記者黃宜靜／台北報導
    一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    天氣提醒。（氣象署提供）

    天氣提醒。（氣象署提供）

    明天下午要變天了！中央氣象署預報，受到鋒面靠近台灣北部海面，明天下半天開始水氣增加，一直到週五桃園以北地區、新竹至嘉義山區有零星短暫陣雨，午後降雨範圍更廣，尤其明天午後北部山區有局部大雨發生。週末開始到下週二，各地天氣又會變得穩定，回到多雲到晴好天氣。

    明、後2天天氣相對不穩定，氣象署預報員賴欣國表示，明天早上各地仍是多雲到晴，但下半天開始，受到鋒面接近台灣北部海面，環境變得不穩定，水氣增加，一直到週五，桃園以北地區、新竹至嘉義山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲，午後降雨範圍更廣，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其明天午後北部山區有局部大雨發生。

    賴欣國指出，週六鋒面遠離，一直到下週二台灣天氣變得比較穩定，與這幾天好天氣類似，各地多雲到晴，午後宜蘭地區有短暫雷陣雨，花蓮、中部以北山區有零星短暫雷陣雨；另外，下週日、週一清晨至上午南部沿海也會有零星短暫陣雨。

    溫度部分，賴欣國說，未來這幾天溫度變化不大，各地早晚23至26度，西半部白天31至34度、東半部30至32度，尤其週末開始到下週二內陸地區、大台北盆地、台東部分地區受到沉降作用影響，可能會出現35、36度高溫。

    賴欣國提醒，明天、週五及下週日、下週一金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

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