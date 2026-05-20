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    首頁 > 生活

    520結婚COS航海王 新竹這對衝東港還帶爺爺原因曝

    2026/05/20 19:40 記者陳彥廷／屏東報導
    「魯夫」和「羅賓」結為連理啦！（記者陳彥廷攝）

    「魯夫」和「羅賓」結為連理啦！（記者陳彥廷攝）

    今天5月20日象徵「我愛你」，屏東縣政府民政處今年以「禮遇520 幸福密碼」為主題，5月14日到20日於各戶政事務所展開520結婚登記送好禮活動，其中，東港戶政事務所不僅請見證官COS成動漫人物，若新人有意願，現場還能穿上準備好的COS服飾，遠自新竹而來的新人特別COS成魯夫和羅賓踏上紅毯，羨煞眾人。

    為迎接520這個幸福的日子，屏東縣所有的戶政事務所都動了起來，紛紛布置婚禮實境體驗，營造趣味迎賓、紅毯走秀的主題情境，曾以所在地前身為車站、特產黑鮪魚為主題的東港戶所，今年則是將海港特色發揮的淋漓盡致，新製作「航向幸福的大秘寶」拱門，布置Cosplay互動遊戲，在幸福見證官的見證下，新人共同宣讀幸福盟約，送上東港地區名產、甜筒型爆米花等。

    來自新竹的張男與鍾女今天特地來東港結為連理，兩人還在戶所人員的鼓動下穿上COSPLAY服裝，男生扮成魯夫、女生則是羅賓，在也COS成動漫人物的戶所人員引導下，正式結為連理。

    張男說，兩人已經辦過婚禮，但當時太太的爺爺住院無法到場，因此決定在登記時回到太太的故鄉屏東，之前看到戶政事務所的新聞，加上又很喜歡東港戶所打造的氛圍，因此與太太全家從佳冬到東港登記。

    鍾女則說，目前在新竹定居生活，一直希望爺爺也能參加婚禮卻未果，特別請假回屏東，帶著爺爺來登記，雖然不是婚紗，但COS「航海王」主題不僅符合東港的海港氛圍，特殊服飾更是覺得戶所很用心準備，連戶所人員都要一起COS當關主實在是相當有趣。

    「魯夫」和「羅賓」結為連理啦！（記者陳彥廷攝）

    「魯夫」和「羅賓」結為連理啦！（記者陳彥廷攝）

    「魯夫」和「羅賓」結為連理啦！（記者陳彥廷攝）

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