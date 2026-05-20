東河鄉普發3000元 台東最富海端鄉「明年會比東河多一點」

東河鄉民注意領取時間、地點，帶齊證件。（東河鄉公所提供）

台東縣東河鄉公所今天宣布普發「115年度振興經濟金」，不分年齡，只要在3月20日前設籍半年以上者都可領3000元，備齊證件，6月10日到7月31日於村辦公室等地領取。反觀「全縣最富有鄉」海端鄉，鄉長胡金至說，今年不發，但明年發「比東河多一點」。

東河鄉公所秘書葉啟煒說，去年颱風災損嚴重，許多無法補助，今年3月於鄉代會臨時會通過普發，依當時估計，全鄉7710人受惠且不排富，只要在去年9月20日前設籍，即可從村辦公室、老人中心或公所領取，預估支出2千多萬元。

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但公所也說，「我們還有5億可動用，而且鄉長葉啟伸這屆也十分節檢、未有大工程，雖他無意再選，但仍留下許多資金供下屆鄉長發揮」，甚至，今年老人年金也將從1500加碼到3000元，可望於近日代表會通過。

而全縣首富海端鄉，疫情期間曾發過3千元協助鄉民度難關，鄉庫還有7億元卻不「比照辦理」。胡金至說，自己要參選縣議員，「葉啟伸不再選，無所懼，但自己擔心被說成『以普發現金買票』，才不辦理」。

即便如此，胡金至說，縣府承擔國小午餐也讓公所可再直接造福鄉親，例如明年重陽敬老金可望再上調，目前公所還在為興建新公所大樓所需的2億5千萬經費頭痛，加上今年又要大選才不敢普發現金，「但相信明年一定會普發，而且還比東河多一點」。輸人不輸陣，入籍富鄉真好。

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