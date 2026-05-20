為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東河鄉普發3000元 台東最富海端鄉「明年會比東河多一點」

    2026/05/20 19:48 記者劉人瑋／台東報導
    東河鄉民注意領取時間、地點，帶齊證件。（東河鄉公所提供）

    東河鄉民注意領取時間、地點，帶齊證件。（東河鄉公所提供）

    台東縣東河鄉公所今天宣布普發「115年度振興經濟金」，不分年齡，只要在3月20日前設籍半年以上者都可領3000元，備齊證件，6月10日到7月31日於村辦公室等地領取。反觀「全縣最富有鄉」海端鄉，鄉長胡金至說，今年不發，但明年發「比東河多一點」。

    東河鄉公所秘書葉啟煒說，去年颱風災損嚴重，許多無法補助，今年3月於鄉代會臨時會通過普發，依當時估計，全鄉7710人受惠且不排富，只要在去年9月20日前設籍，即可從村辦公室、老人中心或公所領取，預估支出2千多萬元。

    但公所也說，「我們還有5億可動用，而且鄉長葉啟伸這屆也十分節檢、未有大工程，雖他無意再選，但仍留下許多資金供下屆鄉長發揮」，甚至，今年老人年金也將從1500加碼到3000元，可望於近日代表會通過。

    而全縣首富海端鄉，疫情期間曾發過3千元協助鄉民度難關，鄉庫還有7億元卻不「比照辦理」。胡金至說，自己要參選縣議員，「葉啟伸不再選，無所懼，但自己擔心被說成『以普發現金買票』，才不辦理」。

    即便如此，胡金至說，縣府承擔國小午餐也讓公所可再直接造福鄉親，例如明年重陽敬老金可望再上調，目前公所還在為興建新公所大樓所需的2億5千萬經費頭痛，加上今年又要大選才不敢普發現金，「但相信明年一定會普發，而且還比東河多一點」。輸人不輸陣，入籍富鄉真好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播