「進擊的巨人」也合作！智崴進駐橋科打造一站式體感服務

智崴董事長歐陽志宏（左六）、高市副秘書長王啓川（右六）出席橋科新廠剪綵。（經發局提供）

知名體感娛樂系統供應商智崴資訊今（20）日舉辦橋科廠落成啟用典禮，總投資金額約20億元，未來將以「AI沉浸式體感娛樂整合解決方案」為核心，為全球主題樂園及觀光娛樂業者提供一站式服務。

總部位於高軟園區的智崴資訊，選擇橋科園區興建1期與2期工程，今天啟用的第1期廠房總樓地板面積逾5000坪，廠內規劃挑高空間，並導入獨家AI動態模擬技術，大幅提升超大型體感設備的測試與製造效率，符合歐、美及亞洲多國嚴格認證標準，成為亞洲少數具備國際安全標準認證能力的體感設備供應商。

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高市府副秘書長王啓川、南科管理局副局長林秀貞、智崴集團董事長歐陽志宏今天共同剪綵。王啓川表示，智崴資訊自2001年於高雄創立以來，長期深耕系統整合及場域規劃設計，此次進駐橋科設廠，象徵高雄在數位內容、體感科技與智慧娛樂等新興產業聚落逐步成形，提升高雄在國際科技娛樂產業鏈中的競爭力與能見度。

智崴資訊董事長歐陽志宏強調，橋科1期與2期總投資金額約20億元，打造的不只是傳統製造廠房，更是一座結合AI科技、將創意與想像化為現實的「夢想實現工廠」，未來將持續以技術創新為核心，推動沉浸式娛樂產業升級。

高市經發局指出，智崴長期致力於將科技轉化為沉浸式娛樂體驗，旗下旗艦產品「飛行劇院」為全球少數大型5D體感設備系統之一，累積售出上百座造價億元起跳的飛行劇院及體感遊樂設備，成功進駐4座樂高樂園、豪斯登堡樂園、夢幻世界、歐洲公園及尼加拉大瀑布公園等世界級景區，相關飛行劇院與體感設備全球市占率高達9成。近期更與日本知名動畫IP《進擊的巨人》合作推出飛行劇院體感影片，廣受市場好評。

智崴橋科新廠。（經發局提供）

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