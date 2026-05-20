虎航6月公布2條日本獨家新航線 7月首航桃太郎彩繪機

台灣虎航特別與日本岡山縣廳深度合作，共同推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」。（圖由台灣虎航提供）

國際航線版圖再拓展！台灣虎航今天（20日）宣布，6月將會公告、開賣2條日本獨家新航線。另外，虎航深耕日本岡山航線10週年之際，今年與日本岡山縣廳合作，共同推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」，預計7月首航。

台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航目前有43條航線、其中19條是獨家直飛航線，如桃園－秋田、桃園－大分、桃園－石垣島、台中－名古屋、台南－熊本、高雄－名古屋等，其中桃園岡山航線自2016年7月14日首航後，從初期每週往返3班，到現在北高雙點齊飛、每週往返12班；今年適逢10週年，因此特別與日本岡山縣廳深度合作，共同推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」，預計10週年當天首航。

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黃世惠透露，雖然今年沒有新飛機，但在飛機架數不變下，將調整營運、航班，持續精進管理能量，預計今年5月底、6月初將會公告、開賣2條獨家日本新航線。另外，除了今天公布的今年首架彩繪機外，預計年底前還會有另一架彩繪機。

為提供全方位旅遊服務，虎航推出「虎加酒tigertel」，黃世惠指出，該系統整合機票與住宿資源，嚴選各國優質飯店，提供更優惠價格，讓虎迷們省下繁瑣比價時間，一站式完成機票與熱門住宿的預訂。未來第3季還將導入「AI行程規劃」功能，只要用「虎加酒tigertel」購買套裝行程者，系統可產出專屬旅遊行程，讓民眾就像是參加旅行社團體旅遊一樣，省下做功課的時間！

不只如此，黃世惠表示，今年4月起機上免稅品選品新增「J-beauty」與「K-beauty」2大免稅品類，增加機上購物樂趣！此外，今年虎航路跑配合開航12週年，選在12月12日舉行，報名名額從過去3000人增加到8000人，預計在5月27日中午12:00正式開放報名。另，歌手魏嘉瑩演唱的台灣虎航主題曲也將在7月初公開發表。

台灣虎航7日新總經理邱彰信履新，今天也首次亮相。他並分享，從2000年進入華航，2002年至公關室，到今天以虎航總經理身分與大家見面。在來虎航2週感受到，虎航員工年輕有熱情的一面，很可惜未能參與營運績效極佳的第一季，但4月營收創下同期新高，目前看起來營運績效都會非常亮眼。

黃世惠也分享，她與邱彰信認識超過25年，但期間各自奮鬥，並細數邱歷經公關、外派海外3國、董事長特助等經歷，更在調至虎航前，在核心單位聯合管制處擔任處長，因此不論服務、營運、銷售上將有更堅強的管理，與台灣虎航並肩作戰。

台灣虎航董事長黃世惠（右）表示，虎航目前有43條航線、其中19條是獨家直飛航線；左為總經理邱彰信。（記者黃宜靜攝）

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