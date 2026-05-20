淡江大橋假日人車爆量 新北啟動交管、車流疏導措施

因應淡江大橋通車後，假日湧入大量觀光人潮及車潮，鄰近大橋兩端的4處YouBike站，假日午後將實施「只還不借」。（圖由新北交通局提供）

淡江大橋5月12日通車後，假日湧入大量人潮與車潮，新北市交通局近日邀集交通部公路局等單位開會，針對人行安全、車流疏導及停車秩序提出多項改善措施，其中鄰近大橋兩端的4處YouBike站，假日午後「只還不借」，部分易壅塞路口只允許右轉，並調整號誌週期，最快本週上路。

交通局表示，優先推動5項人潮安全措施，首先，淡水端中正路51巷至87巷人行道將改為「自行車只允許牽行」，避免自行車穿梭人群造成危險，並增設管制標誌；其次，鄰近大橋兩端的4處YouBike租賃站，假日16時至19時啟動「只還不借」，降低自行車與行人事故發生；同時2輪以上協力車也禁止上橋，周邊人行道增設「禁停機車」標誌，改善通行秩序。

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在車流疏導方面，公路局將於台64、台61及淡金公路等重要節點，提前顯示「淡江大橋壅塞預估旅行時間」，讓駕駛人提早改道分流；假日2條機場快線及板橋快線公車，將調整為不再固定駛入漁人碼頭，僅民眾預約時才進入。

針對近期易壅塞路口，試辦多項車流簡化措施。其中，淡水端中正路與沙崙路口，機車下橋後將試辦「只允許右轉」，並配合調整號誌週期與增設交通管制標誌，加快車流紓解。此外，若漁人碼頭停車場滿場，中正路2段51巷及濱海匝道往碼頭方向車輛，也將「只允許右轉」，改由觀海路進入漁人碼頭；八里端忠孝路下匝道車輛同樣將試辦「只准右轉」，並簡化號誌時相，加速車流通過效率。

交通局也建議公路局，25日前評估橋上人行道調整為各2.5公尺人行道與自行車道，以利人車分流，並增設CMS資訊看板、廣播系統、巡邏人力及異常天候預警管制機制等，提升橋區安全管理。

此外，因應假日大量遊客停車需求，交通局將於油車口北側停車場和八里博物館、沙崙路周邊共新增超過200格機車停車位。

淡江大橋通車後假日人車爆量，新北啟動多項交通管制與車流簡化措施。圖為新闢的公車快線。（圖由新北交通局提供）

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