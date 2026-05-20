貓奴快衝！愛國婦人會館變身最萌台南選物店 龍舟版Niau也來了

「台南運河龍舟款巷仔Niau」Q版造型亮相。（記者洪瑞琴攝）

「狗來富，貓來起大厝！」台南超人氣IP「巷仔Niau」有新家了！南市文化局今（20）日在愛國婦人會館舉辦「巷仔Niau的家—『let’s asobi』」選物店暨本土語言環境建置體驗發表會，整個空間變身超有台南味的貓咪基地，台南市長黃偉哲也到場開箱，邀大家一起來感受巷弄裡的慢活魅力。

現場最吸睛的，還有配合台南運河百年推出的限量「台南運河龍舟款巷仔Niau」模型。Q萌貓咪划龍舟，超有節慶感。這款限定版將在21日中午12點開放預購，貓奴們恐怕又要準備手刀搶一波了。

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透過櫃體與動線設計，空間營造圓環、大街、小巷，還藏了滿滿貓咪元素，怎麼拍都可愛。負責空間設計的佳佳百貨，保留古蹟原本風貌，再加入台南街景靈魂，讓愛國婦人會館多了「府城日常」。

黃偉哲笑說，台南除了有晶片科技，其實更迷人的，是那種慢慢生活、有人情味的節奏。「菜奇鴨」代表市場文化、「魚頭君」代表觀光，而「巷仔Niau」最有台南巷弄味，來這裡不一定要買東西，就算只是進來散步、放空、拍拍照也很可以，「最重要的是開心」。

文化局表示，「let’s asobi」名字很有意思，「asobi」是日文「遊び（玩耍）」的意思，也結合台語「阿縮比」的語感，有種「留點空間給生活喘口氣」的感覺，很符合台南的慢活步調。而且這裡不只是選物店，還把台語變有趣。店裡結合台語俚語、生活情境，讓大家逛店時自然接觸本土語言，不再只是課本裡的文字。

「巷仔Niau新家」打造最有台南味的貓咪基地。（記者洪瑞琴攝）

「巷仔Niau」新家有「菜奇鴨」陪伴。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（左4）今日在愛國婦人會館為「巷仔Niau的家」開箱亮相。（記者洪瑞琴攝）

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