不是都合法！違規攜帶加熱菸沒入受罰 台北關前3月查獲2.8萬條

不少民眾誤以為加熱菸已全面合法化，出國時在日本、韓國等地購買加熱菸返台，卻因違規攜帶遭查獲受罰。臺北關統計，今年2月至4月已查獲384件違規案件，總數接近2萬8000條。（記者劉信德攝）

衛福部去年10月通過14品項加熱菸及4款組合元件健康風險評估審查後，不少民眾誤以為加熱菸已全面合法化，出國時在日本、韓國等地購買加熱菸返台，卻因違規攜帶遭查獲受罰。臺北關統計，今年2月至4月已查獲384件違規案件，總數接近2萬8000條。

臺北關稽查組長張晃嘉表示，目前只有經衛福部健康風險評估審查通過，且於國內免稅商店販售的指定加熱菸，才可合法攜帶入境；凡是旅客自國外購買帶回的加熱菸，全數未經我國健康風險評估審查，遭查獲後除產品沒入，也會移由地方政府裁處，最低罰款5萬元。

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臺北關指出，今年2月至4月查獲的384件案件中，來源國以日本占86%最多，其次為韓國占9%；遭查獲旅客則以本國籍旅客為主，占89%。關務人員分析，主要與國人赴日韓旅遊頻繁、當地免稅商店購買便利有關。

臺北關表示，為配合衛生福利部114年10月公布通過健康風險評估審查之14品項加熱菸及4款組合元件，財政部於本（115）年1月30日修正之入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法，將經衛福部核定通過健康風險評估審查之指定菸品納入免稅菸之品目範圍。

不過，臺北關強調，目前合法加熱菸僅限於旅客在國內免稅商店購買、且經衛福部審查核准的產品，包裝上會有專屬警語及產品識別碼；若是在國外免稅店或海外商店購買，即使為相同品牌，因未經我國審查、外包裝也不同，仍不得攜帶入境。

此外，即使是合法加熱菸，旅客仍須留意攜帶數量限制。依現行規定，年滿20歲入境旅客，可攜帶免稅菸品數量為捲菸200支、雪茄25支、菸絲1磅，或經衛福部核准的指定加熱菸200支，超過數量仍須依法申報。

臺北關呼籲，旅客攜帶加熱菸入境前，務必確認產品來源及相關規定，以免因誤解法規而受罰；若對通關規定有疑問，可至財政部關務署臺北關官網查詢，或於入境時主動走紅線檯申報，以保障自身權益。

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入境旅客攜帶加熱菸規定。（臺北關提供）

臺北關查扣大批違規攜入的加熱菸。（記者劉信德攝）

臺北關稽查組長張晃嘉呼籲民眾，勿自國外購買加熱菸入境。（記者劉信德攝）

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