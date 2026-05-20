綠樹結合鋪面、燈光 信義商圈夜間光影有藝思

信義商圈綠樹，在建築燈光與街道照明下，光影交織出浪漫風貌。（台北市公園處提供）

台北市信義商圈種植不少櫸木、落雨松與小葉欖仁，白天為街道妝點綠意，夜間透過建築燈光與街道照明交織，光與影的變化展現完全不同於白日的風貌，映照在地面上，與鋪面造型形塑成豐富、浪漫的迷人街景，尤其是信義351號綠地與信義352號公園（松智公園）的串聯，形塑出熱鬧與幽靜交織的夜景。

台北市公園路燈工程管理處說，信義商圈是台北市最具代表性的核心地區，沿著信義路與松高路一帶，香堤大道串聯周邊百貨、廣場與綠地，是人潮匯聚的步行廊道，也經常舉辦各類藝文活動與節慶展演，形成信義商圈最具代表性的步行軸線。

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而位於松高路沿線的信義351號綠地及松高路上的信義352號公園（松智公園），是北市公私協力認養的優良典範案例，透過人行動線與鋪面設計的銜接，將公私空間自然整合，使街道、大道與公園連成一體，綠化空間種植整齊的行道樹，搭配鋪面線條與夜間燈光設計，營造開闊且具有延伸感的步行空間。

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜說，仔細觀察可看到綠地中鋪設水紋形鋪面，香堤大道及周邊空間的行道樹柔化水泥建物硬度，在不同季節變化賦予四季不同顏色；同時巧妙的利用綠地及公園內夜間景觀設計，讓夜間光影自然滲透於人行空間，藝術般的曲線地燈帶動出戲劇般的場景，以漫射方式照亮樹木的樹冠以及鋪面紋理，使不同場域在夜色中相互呼應，形成具有明快韻律感的景觀層次。

信義商圈的香堤大道，綠意盎然。（台北市公園處提供）

信義商圈的景觀設計，著重於公私地接合與整體視覺流線的連續性。（台北市公園處提供）

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