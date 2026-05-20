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    捷運新埔民生站地下道燒6.49億5年爛尾 黃淑君揭新北市府執意要蓋

    2026/05/20 17:07 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市府2020年起新建捷運環狀線新埔民生站地下道，追加經費到6.49億元，工程5年遲未完工，期間交通嚴重打結、鄰損民怨不斷，市府已與施工廠商終止契約。市議員黃淑君今（20）日在市政總質詢中披露，捷運工程局仍執意施工，預計6月再度發包。市長侯友宜說，大概6月重新招標，順利的話3個月就可以進場施工，「繼續招標，這一定要做的」。捷運工程局長李政安說，重新招標金額約4億元。

    黃淑君指出，地方很反對新埔民生地下道工程持續興建，原以為市府去年與原施工廠商解約、工程復舊後，會還給地方一個乾淨的交通空間，豈料捷運局堅持要發包，規劃6月重新招標、9月決標，聲稱若9月流標，會再招標到侯友宜任期結束為止。她詢問侯友宜，是否堅持一定要施工？

    侯友宜、李政安答詢，若重新招標順利，大概3個月就可以施工，招標金額約4億多。

    黃淑君無奈指出，地方反對這項工程，但市府要持續一意孤行，她也拿市府沒輒，一定會嚴格把關4億元預算。

    國民黨、民進黨均有市議員嚴厲批評新埔民生地下道工程5年爛尾工程，工程圍籬架設佔據民生路一條車道，造成公車、機車、汽車在圍籬周邊全部限縮到1車道通行，嚴重交通影響，周邊店家苦嘆生意受影響，爆發合約糾紛停工後，市府已完成復舊回填，卻在路面畫上槽化線，曾被網友譏諷為價值上億的槽化線。

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