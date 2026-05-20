淡江大橋通車滿1週！ 洪孟楷緊盯淡水端交織回堵、螺絲鬆動問題

淡江大橋12日通車，至今已滿1週。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋通車已滿1週，立委洪孟楷表示，目前淡水端最大問題在於假日車流量大時下橋處車流交織、容易回堵，現階段已先協調新北市交通局彈性調整號誌秒數及尖峰禁止左轉，並討論增設市區閘道可能性。此外，針對先前網友反映橋上螺絲疑似鬆動，經現場確認均已確實鎖固並加裝蓋帽固定，並要求公路局人行道與自行車道間的區隔標示應更加明確，降低意外風險。

淡江大橋12日通車，在通車滿1週之際，洪孟楷召集淡水及八里區公所、公路局、新北市交通局等相關單位，進行通車後檢討會勘。針對地方鄉親與用路人反映的問題進行一項一項盤點改善，要讓這座大家期待40年的大橋，不只是通車，更要真正做到安全、順暢與便利。

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洪孟楷指出，目前淡水端最大的問題，在於假日車流量大時，下橋處雖然規劃為雙車道，但因為同時分流往沙崙、市區方向，甚至還能左轉，導致車流交織、容易出現回堵情況。因此，現階段已先協調新北市交通局，透過彈性調整號誌秒數，以及尖峰時段禁止左轉等方式，來加強車流疏散與分流效果；同時，也將增設前往市區閘道的可能性納入後續討論，希望從根本改善壅塞問題。

另外，針對先前有YouTuber反映橋上螺絲疑似鬆動問題，洪孟楷也與公路局一同上橋視察。經現場確認，相關螺絲在調整完成後均已確實鎖固，並加裝塑膠蓋帽及黏膠固定，除可避免用路人碰撞受傷，也提升整體安全性。此外，洪孟楷也要求，人行道與自行車道間的區隔標示應更加明確，避免行人與自行車混流，降低意外風險，讓民眾能更安心使用橋梁空間。

洪孟楷表示，淡江大橋不只是重大建設，更是淡水、八里兩端居民共同的期待與驕傲。通車不是終點，而是持續精進的開始。他將會持續緊盯各項改善進度，讓每一位用路人都能更安全、更順暢地享受淡江大橋的壯麗風景與交通便利。

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