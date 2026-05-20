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    首頁 > 生活

    日本Icom捐20台數位無線電 助太魯閣山區救援無死角

    2026/05/20 16:21 記者游太郎／花蓮報導
    日本通訊大廠Icom公司代表（左）與國內合作廠商聯合捐贈先進的數位無線電，供太魯閣山區第一線人員使用，由太管處長劉守禮（中）代表接受。（記者游太郎攝）

    日本通訊大廠Icom公司代表（左）與國內合作廠商聯合捐贈先進的數位無線電，供太魯閣山區第一線人員使用，由太管處長劉守禮（中）代表接受。（記者游太郎攝）

    0403地震重創太魯閣國家公園，日本通訊設備大廠艾可慕株式會社（Icom）與台灣至鴻科技公司展現跨國關懷，支持災後復建工程並確保第一線人員執勤安全，今天共同捐贈價值新台幣101萬元的20台具備VHF/LTE雙模功能的數位手提無線電對講機，為太魯閣山區通訊與救災安全注入強心劑。

    捐贈儀式於今日上午在太管處舉行，由日本艾可慕（Icom）寺崎真也部長及至鴻科技董事長周德興代表，將20台數位無線電設備贈予太管處。

    太管處處長劉守禮指出，0403強震後太魯閣的地貌改變，峽谷陡峭的地形更讓部分山區面臨通訊死角挑戰，第一線工程人員與保育巡查員經常須深入險區執行勘災與修復任務，暢通的通訊設備是保障他們生命安全的最重要防線。獲贈的這批高品質無線電不僅是硬體升級，更提供前線人員生命安全的最佳守護，成為重建工作中最堅實的依靠。

    日本Icom公司代表寺崎真也部長表示，20台數位無線電包含設備本體、配件及一年期門號通訊費用，總價值約新台幣101萬元；台灣與日本長期以來在面對自然災害時總是相互扶持得，知太魯閣國家公園在震後面臨艱鉅的重建挑戰，Icom期望能發揮企業在通訊領域的專長，透過這批專業級無線電設備，協助太魯閣團隊在嚴苛的山區環境中維持穩定、清晰的聯繫，加速復原腳步，讓美麗的太魯閣早日重現風華。

    太管處指出，這20台全新的通訊利器將立即投入前線，優先配發給參與危險路段修復的工程人員、地質監測人員、高山保育巡查員及防災應變中心使用。未來，這批設備不僅在災後重建期間扮演關鍵角色，也將大幅提升太魯閣國家公園整體的防災應變與山難救援通訊韌性。

    Icom公司捐贈的數位無線電，有助於在太魯閣山區的死角發揮通訊功能。（記者游太郎攝）

    Icom公司捐贈的數位無線電，有助於在太魯閣山區的死角發揮通訊功能。（記者游太郎攝）

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