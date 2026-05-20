北投奇岩「白鼻心」夜襲！凌晨出沒電線、露台 影響住戶睡眠

台北市北投區奇岩里鄰近山區，過去常有猴群出沒，不過近期卻傳出有「白鼻心」凌晨出沒在電線、圍牆及住戶露台，住戶睡眠受到影響。（汪志冰辦公室提供）

台北市北投區奇岩里鄰近山區，過去常有猴群出沒，不過近期卻傳出有「白鼻心」凌晨出沒在電線、圍牆及住戶露台，住戶睡眠受到影響，議員汪志冰接獲陳情後，要求動保處要介入調查、研究，釐清是否為生態環境變遷導致此現象，並與相關單位協力改善。台北市動物保護處回應，由於棲地變遷，白鼻心偶有進入人類居住範圍的情形，對於未受傷、未具立即危害的野生動物，依保育原則以減少人為干擾及促進其自行離開為主，故不主動捕抓。

白鼻心俗稱「果子狸」，為雜食性的夜行性動物，常見於台灣中、低海拔山區，近年族群數量穩定，因此行政院農業部在2019年將白鼻心由保育類，改列為一般野生動物。

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不過，白鼻心數量增加後也引發棲地問題。汪志冰指出，接獲民眾反映，在北投公館路231巷2、4、6號一帶，幾乎每晚凌晨2點至4點，都有白鼻心出沒在電線、圍牆及住戶露台，造成居民極大困擾與生活壓力，從住戶提供的監視影像及照片可清楚看到，白鼻心在住宅區間的電線與鐵絲網上穿梭自如，甚至在深夜發出聲響，嚴重影響住戶睡眠品質。奇岩里靠近山區，對獼猴並不陌生，但白鼻心進入出沒則是首度聽聞，憂心是周邊生態環境變遷或食源短缺，才導致野生動物向住宅區擴散。

汪志冰說，向動保處了解，野生動物除非闖入民宅室內，否則動保單位無法主動進行捕捉，而民眾若是擅自獵捉，會觸犯《野生動物保育法》，可開罰新台幣20至100萬元。由於白鼻心是夜行動物，民眾面對每晚騷擾情形，完全無能為力。

汪志冰認為，當野生動物與人類生活空間重疊時，動保局應主動介入研究，釐清是否為生態環境變遷導致此現象，並與相關單位協力改善。對於白鼻心每晚固定時段、固定路徑的騷擾行為，政府不應消極應對。

汪志冰也要求，動保處應派員至奇岩里進行實地勘查與追蹤，分析該區域白鼻心出沒軌跡及成因，同時對該社區舉辦野生動物防治宣導，教導居民如何進行居家防禦，避免人獸衝突，從源頭降低吸引野生動物進入住宅區的誘因，在兼顧野生動物保育的同時，政府也有責任維護市民的居住安全與生活品質。

對此，動保處回應，白鼻心屬台灣原生野生動物，其活動範圍近年因棲地變遷及都市環境因素，偶有進入人類居住範圍之情形。依現行野生動物保育相關原則，對於未受傷、未具立即危害之野生動物，係以減少人為干擾及促進其自行離開為處理原則，爰動保處原則上不主動進行捕抓。另提醒民眾戶外遇到野生動物出沒時，務必遵循「不接觸、不干擾、不餵食」之三不原則。

動保處也說，如民眾有發現野生動物個體侵入住宅無法脫困，或受傷或具攻擊性等異常情形，可撥打1959的24小時動物救援專線通報，動保處將派員協助處理。

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