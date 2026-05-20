百年埔里水道水源地封閉50年轉型重現 珍貴物種現蹤

埔里水道水源地的水閥室修復後重現。（記者陳鳳麗攝）

1923年日治時期興建的埔里水道水源地，封閉50年後變身再出發，由自來水公司和林試所合作營造為生態文化園區，修復百年的水閥室，園區內有最大的百年桃實百日青，是稀有纖紅蜻蜓、台灣白魚的復育棲地，並發現消失50年的「台灣大頭泥蜂」棲地，該園區未來將採預約導覽參觀。

園區3.2公頃的埔里第一淨水場，前身是埔里水道水源地，日治時期是地方重要的民生供水設施，1976年因飲水安全考量而封閉，埔里鎮長廖志城、前行政院中服中心執行長蔡培慧，2022年大力向行政院爭取該園區闢建為親水共融公園，時任行政院長蘇貞昌也到場踏勘，當時即責成自來水公司規劃施設。

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自來水公司委託林業試驗所規劃為文化生態園區，園區內的植栽和景觀大致完成，水文化設施也修復，今天邀請公所、鎮內國中小校長實地探訪，請各校未來能透過預約帶領學生到此校外教學。

林業試驗所導覽人員今天為鎮長廖志城、鎮內國中小校長等人導覽，3年多前讓蘇貞昌大為讚賞的水閥室，以「修舊如舊」方式修復重現。

園區內2公頃的自然生態園區，有很多珍貴老樹，其中珍稀台灣特有種桃實百日青，以及叢生型巨竹都很吸睛。導覽人員也指出，園區內發現50年前被記錄過之後即未再現蹤的「台灣大頭泥蜂」，其棲地都在泥土下，都插上小旗子標示下來。

埔里水道水源地的管理所還保持原貌。（記者陳鳳麗攝）

埔里水道水源地文化生態園區，發現半世紀前被記錄過即未再現蹤的「台灣大頭泥蜂」棲地，上方插上小旗子。（記者陳鳳麗攝）

埔里水道水源地生態文化園區內，綠樹蓊鬱，叢生巨竹頗為壯觀。（記者陳鳳麗攝）

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