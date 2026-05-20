負壓吸菸室優化再擴點 蔣萬安：已改善門片並增設指示

改善後的負壓式吸菸室門片，已加上門把及說明指示。（記者何玉華攝）

台北市推動無菸城市，已在西門商圈、心中山商圈等處設置5處指定負壓式吸菸室，預計月底心中山商圈將再增加1處，下個月會在劍潭公園旁也設1處；台北市長蔣萬安說，西門商圈啟用後，彙整很多市民的意見，除了已將容易故障的門加上門把，後續也考慮增加菸灰缸，加水或沙來降低悶燒的風險。

蔣萬安提到，從西門商圈啟用到現在，彙整很多市民朋友的意見，反映最多的就是門片開關，一開始民眾不熟悉是推還是拉，所以容易故障。後來增加說明指示以及加一個門把，民眾清楚後，故障率就減少了；另外有吸菸民眾反映菸灰缸不夠，甚至擔心有燜燒的危險，因此規劃未來增加菸灰缸，包括有水或是沙的部分來降低風險。

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台北市長蔣萬安與前副市長、新北市長參選人李四川今（20）聯袂視察心中山商圈指定負壓式吸菸室；蔣萬安說，西門町在5月初有3處負壓吸菸室、心中山商圈有1處，另外在行一也設有1處；心中山商圈捷運雙連站也有1處，預計月底啟用，下個月在劍潭公園旁邊會再有1處。

蔣萬安說，在規劃無菸城市的過程中，李四川都有參與討論，因為吸菸室的設置牽涉到工程面；李四川當時要求新工處要做到負壓原理，煙就不會逸散。第二是過濾，新工處用很高的標準，有粗濾、濾油、活性碳還有PM2.5共4層過濾，讓排出去的空氣是透過層層的處理。第三就是要很快地排出去，因此要求排風速率是每一秒0.2公尺。可以在通風口上看到一個貼紙，如果貼著表示通風口上在抽，如果貼紙垂下，就是抽速降低或是沒有在抽。

李四川說，吸菸室最重要的是要變成負壓、高級過濾，用所謂的HEPA把煙過濾掉，讓進來吸菸的人不會感覺像進到毒氣室；此外，裡面的空氣要能交換。當時跟新工處研究負壓設計，現在看起來做得相當不錯。

改善後的負壓式吸菸室門片，已加上門把及說明指示。（記者何玉華攝）

負壓式吸菸室的門片原本沒有把手，民眾搞不清楚推或拉，因此故障率高。圖為西門商圈吸菸室剛啟用狀況。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安說，有民眾反饋意見說，菸灰缸不夠，未來考慮增設，並加水或沙避免悶燒。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安說，有民眾反饋意見說，菸灰缸不夠，未來考慮增設，並加水或沙避免悶燒。（記者田裕華攝）

排風速率是每一秒0.2公尺，通風口上的貼紙貼著，表示在抽風；垂下就是抽速降低或沒有在抽。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川一起視察心中山商圈的負壓吸菸室。（記者田裕華攝）

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