年過60歲覓得真愛 台北佳偶520屏東萬丹登記結婚

來自台北的沈有旭（右）、葉慧貞（左）520到屏縣萬丹鄉戶所登記結婚。（記者羅欣貞攝）

年紀均過60歲的沈有旭、葉慧貞，因為志工服務結緣，認識交往3年，選在520今天攜手走進屏縣萬丹鄉戶政事務所辦理結婚登記，沈有旭今年28歲的女兒和親友團獻上最大祝福，共同見證「幸福沒有太晚，遇見對的人，就是最好的時機！」溫馨感人。

留日的葉慧貞，投入日語教學工作30多年，深受學生喜愛，也長期擔任志工，於圓山大飯店從事日語導覽志工服務，親切專業的解說深獲國內外旅客好評，沈有旭服務於國立台北藝術大學，平時熱心公益，同樣長期投入志工服務。兩人因志工活動相識，在互相關懷與陪伴中逐漸培養深厚情感，雖在人生較成熟階段才遇見彼此，卻更珍惜這段得來不易的緣分。

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萬丹戶政事務所退休股長陳美英是葉慧貞的親戚，得知兩人的愛情故事後深受感動，極力邀請他們於520當天到萬丹戶政辦理結婚登記，希望讓這段佳話成為地方溫馨美談，住在台北的沈有旭、葉慧貞於是應邀南下，在熱情的南國完婚。

葉慧貞說，曾經在日本留學，長年投入日語教學，近一年多來學習製作日式和服，因此今天她和另一半都特別穿上日式服裝出席，覺得很有意義。

過去曾有過一次婚姻的沈有旭說，在人生下半場能找到價值觀、世界觀、人生觀都很相符，相處起來很快樂的人，人生很圓滿了。女兒也很支持。

今天辦理結婚登記的新人不少，萬丹戶政事務所全新打造「萬分幸福．丹心不渝」結婚背板，安排沈有旭、葉慧貞進行浪漫「抽捧花挑戰」，並依指定甜蜜拍照動作留下幸福合影，現場還有畫家為新人繪製專屬Q版人物畫留下獨一無二的幸福紀念。

屏縣萬丹戶政事務所推出「把愛畫成一輩子」活動，畫家現場為沈有旭（右1）、葉慧貞（右2）繪製專屬Q版人物畫。（記者羅欣貞攝）

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