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    首頁 > 生活

    成本暴漲收入縮水 高雄近百輛計程車上街頭抗議

    2026/05/20 15:13 記者黃良傑／高雄報導
    高雄運將控成本暴漲收入縮水，近百輛計程車上街頭抗議。（記者黃良傑攝）

    高雄運將控成本暴漲收入縮水，近百輛計程車上街頭抗議。（記者黃良傑攝）

    高雄市近百輛計程車今（20）日下午2點集結市府門口，控訴油價漲、保險漲、維修漲、生活成本全面上升，但計程車運價卻長期無法合理反映現實，為生計被迫延長工時。

    加上許多車行巧立名目收費，包括高額靠行費、綁約費、權利金、違約金，甚至利用制度壓迫司機，司機權益受損，無法保障，運將們憤而走上街頭抗議、陳情。

    全國汽車駕駛人權益聯盟協會代表劉鴻樟理事長表示，站出來不是為對抗政府，而是為了生存，不是為製造衝突，而是希望政府真正聽見基層司機的聲音，要求合理調整運價！

    劉要求成立「計程車諮詢委員會」，因以往都把風險全部轉嫁給第一線駕駛，要求政府成立真正透明、公正的諮詢委員會，並納入基層司機代表。

    運將表示多年來油價漲、保險漲、維修漲，生活成本全面上升，但計程車運價卻長期無法合理反映現實，司機每天工時越來越長，收入卻越來越少，要求高雄市交通局立即重啟運價審議機制，讓司機能夠有尊嚴地工作、有基本的生活保障。

    運將們同時要求全面徹查車行車額與牌照問題，因現在市場亂象嚴重，合法司機苦撐，白牌車卻大量滋生，問題的根源，就是牌照制度長期失衡，以及部分車行壟斷車額，甚至涉及黑市交易，陳情內容由市府代表接受。

    高雄運將控成本暴漲收入縮水，近百輛計程車上街頭抗議。（記者黃良傑攝）

    高雄運將控成本暴漲收入縮水，近百輛計程車上街頭抗議。（記者黃良傑攝）

    高雄運將控成本暴漲收入縮水，近百輛計程車上街頭抗議，並在車上貼怨、苦心聲。（記者黃良傑攝）

    高雄運將控成本暴漲收入縮水，近百輛計程車上街頭抗議，並在車上貼怨、苦心聲。（記者黃良傑攝）

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