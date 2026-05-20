苗栗5鄉終結「YouBike孤兒區」 全縣年底前再增25站

苗栗縣政府編列1億元，將在卓蘭、大湖、獅潭、泰安、西湖5鄉設立7個YouBike2.0站點，並檢討其他鄉鎮市需求增設18個站點。（記者彭健禮攝）

苗栗縣推廣公共自行車多年，但卓蘭、大湖、獅潭、泰安、西湖等5鄉尚未有此服務。縣府交通工務處於今（20）日議會工作報告表示，縣府今年編列1億元，將在此5鄉設立7個YouBike2.0站點，並檢討其他鄉鎮市需求增設18個站點，預計年底前完成。

苗栗縣公共自行車自2018年6月上路，並陸續拓展服務鄉鎮，目前全縣已有13個鄉鎮市，設置共211處公共自行車租賃站點，總車輛數達2500輛，並今年3月迎來1000萬人次騎乘。

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然縣內卓蘭、大湖、獅潭、泰安、西湖等5鄉尚未有此服務，其中卓蘭、大湖、獅潭、泰安為縣議員第六選區，該選區議員陳春暖多次於議會為鄉親請命，促縣府勿讓第六選區鄉親成了YouBike的孤兒。

陳春暖今天於縣府交工處議會工作報告，再度關心此議題。交工處長古明弘答覆表示，縣府今年編列1億元，將在此5鄉鎮市設立7個YouBike2.0站點，預計最快7月底可完成。

此外，議員陳光軒也提出頭份、竹南地區，人口成長，公共自行車需求也增加，他近期就接獲不少興隆、上埔里地區的家長反映，表示家中孩子想騎YouBike上學，但社區周邊缺乏站點，希望交工處也能就原有鄉鎮市的公共自行車站點檢討加密。

古明弘表示，縣府除補齊現行缺乏公共自行車服務的鄉鎮，也會一併檢討原有鄉鎮市的使用需求，新增18個YouBike2.0站點，目前著手站點評估中，預計年底可完成。

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