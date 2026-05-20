3.6億打造雲林斗六多功能社福大樓 提供0至百歲全齡照顧

中央、地方協力建置斗六市多功能社福大樓落成啟用，提供全齡照顧場域。（記者黃淑莉攝）

雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今（20）日落成啟用，整合了長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲，是一棟全齡照顧的公共場域。

斗六多功能社福大樓位在雲林溪水岸園區的黃金地段，斗六市長林聖爵指出，斗六市人口數全縣最多，老年人口也最多，公所籌建這棟大樓過程很辛苦，期間一度因原物料漲價差點蓋不起來，感謝市代會、縣府及議會支持，尤其是公所團隊努力，終於順利完工啟用。

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雲林縣長張麗善表示，斗六多功能社福大樓由衛福部及縣府分別補助8000萬元，市公所自籌1億8000萬元，總計3.6億元，1至3樓每層樓都有特定功能，1樓設置社區式日照與長青食堂、老人活動中心；2樓小規模多機能與公共托育；3樓為健康促進與青少年空間，設置有乒乓球教室、K書中心及多功能空間，打造跨世代共享的公共生活場域。

張麗善說，日照部分由成大斗六分院進駐，提供專業日間照護服務，至於托育部分縣府已著手規劃0至2歲公共托育中心，將於明年開始服務。

成大斗六分院院長何宗憲表示，醫院進駐不是醫療服務延伸而已，還有在賦能、長照提供服務，讓大家更健康、生活更幸福。

衛福部政務次長呂建德指出，斗六社福大樓提供0歲至百歲的全齡照顧，感謝立委劉建國、張嘉郡在立法院為雲林爭取，社會福利不分黨派，也期待立院能趕快通過中央總預算，照顧我們的長輩、孩子。

斗六市多功能社福大樓整合了長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能。（記者黃淑莉攝）

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