補助中小企業升級最高100萬 嘉縣地方型SBIR計畫7/10前申請

透過政府計畫經費補助，協助中小企業創新升級，每年提案件數超過20件。（嘉義縣政府提供）

為持續推動在地產業創新升級，嘉義縣政府連續18年辦理「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，協助在地中小企業投入技術研發與創新轉型，提升產業競爭力。今年計畫即日起受理申請至7月10日止，每案最高補助100萬元。

縣府經濟發展處表示，今年地方型SBIR計畫聚焦「精密機械」、「食品與生技」、「健康照護」、「跨域創新應用」4大領域，無論技術研發、產品製程優化、服務模式創新，或跨領域應用開發，都可透過此計畫爭取補助，中央補助加上地方自籌，總預算經費1067萬元。

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經發處表示，企業提案後，將聘請專家學者組委員會進行審查，為提升提案成功率，今年還規劃包括去年地方型SBIR成果發表會、提案撰寫工作坊等，透過成功案例分享、專業顧問輔導與AI工具應用，協助企業快速掌握提案架構與申請方向。

嘉義縣地方型SBIR計畫辦公室將於6月15日下午2點至4點30分，在亞洲無人機AI創新應用研發中心1樓辦理徵件說明會，針對申請流程、審查重點及經費編列原則進行完整說明，並安排現場交流與問題諮詢。

經發處表示，只要符合中小企業認定標準，公司、商業或工廠登記在嘉義縣，都可提出申請，詳洽嘉義縣政府經濟發展處網站。

嘉義縣地方型SBIR補助開放申請至7月10日。（嘉義縣政府提供）

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