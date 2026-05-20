西寧中繼市場年底營運！攤商列13缺失 議員轟北市府：只顧工期

西寧中繼市場內部格局。（記者孫唯容攝）

西寧國宅因耐震力不足，即將拆除原地重建，位於國宅1樓和地下1樓的西寧市場，搬遷到隔壁洛陽停車場，設為中繼市場，預計今年底開始營運。台北市議會財建委員會今（20）日前往現場考察，由第一召集人詹為元主持，議員劉耀仁、洪健益、曾獻瑩等人到場，市場自治會現場提出13項措施不符合實際需求向議員陳情，市場處也承諾會持續與攤商溝通。

根據市場處規劃，建洛陽停車場將改建地下二樓至地上二樓作為西寧中繼市場，包含市場攤位、自治會辦公室、攤商停車空間等，去年10月27日開工，預定今年8月26日竣工，經取得使用許可、消檢完成等，最快年底可完成攤商搬遷開始運營。

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不過，西寧市場自治會指出，目前仍沒有裝設中華電信市話、業務廣播系統、監視器，冷氣、電扇安裝問題，包含辦公室與機房追加分離式冷氣、門口未規劃空氣簾，讓冷氣外洩等，以及部分攤商卻三相220電力，以及地下室的四處鐵捲門過低，導致影響貨車進出，導致卸貨、搬貨相當不便。

劉耀仁指出，西寧市場是總鋪師的故鄉，成為北市相當重要的市場場域，希望透過改建讓西寧市場煥然一新，但是攤商搬遷到西寧中繼市場仍須使用至少六年，攤商也會擔心造成客源流失，因此對於設備會有一定的要求，「攤商沒有過分要求」，不過他聽完市場處簡報，只感到市府只在意「工期」是否能如期完工，相關問題依舊找不到解決方法。

洪健益也質疑，市場處連監視器、電風扇沒裝，還有加裝分離式冷氣等問題，還要攤商向議員陳情才有，「怎麼會拿這種東西，要議員幫忙討論？」應該在會勘之前就該充分和攤商、自治會溝通，幾項電力設備不夠，要攤商怎麼做生意？一召詹為元也說，連電風扇問題都要委員會討論，代表市場處、建築事務所跟攤商溝通有落差，具體要求市場處應該積極與攤商溝通，尋求解決辦法。

現場議員也發現，鐵捲門有機會更動至他處，產發局長陳俊安也承諾會找消防局研議，尋求替代方案。市場處長黃宏光說明，持續與攤商溝通、檢討修正，鐵捲門部分涉及到消防安檢，一處更動其餘也必須移動，需要進一步與消防局確認；市話、電風扇、冷氣等後續會與技師等確認線路，進行加裝。

西寧中繼市場內部格局。（記者孫唯容攝）

攤商表示，地下室的四處鐵捲門過低，導致影響貨車進出，卸貨、搬貨相當不便。（記者孫唯容攝）

市場自治會現場提出13項措施不符合實際需求，向議員陳情，市場處也承諾會持續與攤商溝通。（記者孫唯容攝）

議員到西寧中繼市場視察。（記者孫唯容攝）

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