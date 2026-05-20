年飼養150萬隻 台南龍崎土雞節請吃鹽麴鹽水雞

龍崎區農會舉辦土雞節，與台鹽實業合作，推出鹽麴鹽水雞。（記者吳俊鋒攝）

有「采竹之鄉」美譽的台南龍崎，跑山土雞遠近馳名，產銷班年飼養達150萬隻，區農會將於本週六舉辦土雞節，推廣地方優質特色，並與台鹽實業合作，準備400份鹽麴鹽水雞大請客，美味行銷。

土雞節產業推廣活動本週六起在大東假日農市登場，為期2天，結合優質的跑山土雞、新鮮的綠竹筍以及展售會與手作體驗，將當地地最純粹的美味帶到都會區，邀請民眾一同感受龍崎的豐富魅力。

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龍崎區農會總幹事林韋如表示，之前結合鳳梨好筍季以土雞宴的辦桌形式，成功打響地方特色，今年深入消費市場，透過品嘗活動，希望擴大行銷效益，以跑山土雞為主角，規劃一系列精彩體驗內容，包含土雞料理小教室、土雞知識小教室，教作鹽水雞與咖哩雞，搶攻民眾味蕾。

另外，活動期間也將搭配在地優質的綠竹筍，進行剝筍秀、蔭筍DIY，透過料理示範、現場試吃、食農教育與展售會等，讓民眾吃到龍崎美味，也進一步體認國產農產品的價值。

台鹽首度攜手地方農會，當天透過私房料理的示範，從醃製、烹煮到成品切盤等完整的入菜教學，推廣自家深受歡迎的「鮮選我塩麴」，帶領民眾一窺龍崎土雞鮮甜美味、Q彈口感的秘訣，活動現場將準備400份鹽麴鹽水雞提供民眾試吃。

台鹽實業品牌行銷處長陳美文說，塩麴在日本被譽為「魔法調味料」，醃漬、快炒、煮湯都可應用，公司以食品加工與調味品開發專業，嚴選台梗9號米與日本特有菌種天然發酵，並添加海洋礦物元素，呈現鹹中帶甘、自然提鮮的特色，能快速軟化肉質，讓雞肉更顯柔嫩。

龍崎土雞節週六起在大東假日農市登場，為期2天。（記者吳俊鋒攝）

除了跑山土雞之外，也有一系列的竹筍手作體驗。（記者吳俊鋒攝）

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