520「我愛你」掀結婚登記潮 竹市至中午已72對新人登記

520「我愛你」掀結婚登記潮，新竹市今天中午前已有72對新人登記。（新竹市府提供）

520「我愛你」掀結婚登記潮！新竹市3區戶政事務所今天（20日）都充滿粉紅泡泡，截至中午，竹市已有72對新人完成結婚登記，市府也準備520限定玫瑰花，為新人獻上祝福，祝福新人甜蜜幸福。

其中東區戶政事務所今天有2對市府人員結婚登記。任職東區戶政事務所的黃小姐表示，自己原在新北市戶政機關服務，透過網路交友平台認識任教於竹市的蔡先生，歷經2年遠距離戀愛後修成正果。黃小姐去年順利調任到竹市服務，讓愛情與事業都在新竹找到溫暖歸屬。兩人選在520辦理結婚登記，家人也從南部北上，共同見證幸福時刻。而任職於市府城銷處的賴小姐與先生交往多年，也選在520完成結婚登記，象徵彼此堅定不變的愛情。

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另一對具夫妻臉的新人陳小姐、張先生，原是彼此的國中初戀。當年僅短暫交往，畢業後便斷了聯繫，但奇妙的緣分並沒有就此結束。多年後，兩人透過臉書神奇重逢，才發現原來對的人一直在心底。雖繞了一大圈，但在重逢後更加堅定。經過多年穩定交往，也選在今天「520」結婚登記，深具意義。

520「我愛你」掀結婚登記潮，新竹市今天中午前已有72對新人登記。（新竹市府提供）

520「我愛你」掀結婚登記潮，新竹市今天中午前已有72對新人登記。（新竹市府提供）

520「我愛你」掀結婚登記潮，新竹市今天中午前已有72對新人登記。（新竹市府提供）

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