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    首頁 > 生活

    桃園彭園會館竹笙重金屬超標 「無法提供供應商」挨罰3萬

    2026/05/20 14:27 記者林志怡／台北報導
    桃園市八德區彭園會館的竹笙檢出重金屬鎘超標。（食藥署提供）

    桃園市八德區彭園會館的竹笙檢出重金屬鎘超標。（食藥署提供）

    衛福部食藥署今日公布「115年度市售食品中重金屬監測計畫1－3月執行結果」，其中桃園市八德區彭園會館的竹笙檢出重金屬鎘超標，且業者未提供供應商資料，遭衛生局開罰3萬元，另BEBECOOK的海苔在網購平台亦檢出重金屬超標，業者已向高雄市政府衛生局提交產品回收改善計畫書。

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，並參酌歷年監測結果、國內食品相關法規修正、環境監測結果及國人飲食習慣等，滾動式調整年度監測食品類別及檢驗項目。

    劉芳銘說，今年1至3月完成110件食品重金屬檢驗，其中2件嬰幼兒食品及1件竹笙初抽驗結果檢出重金屬與規定不符，皆已由轄管衛生局依法處辦。

    針對業者違規樣態，劉芳銘說明，桃園市八德區彭園會館的竹笙檢出重金屬鎘每公斤5毫克，超出限量標準每公斤2毫克，經初驗不合格，食藥署追查供應商，但業者無法提供供應商資料，因此衛生局據「食品安全衛生管理法」第47條第11款及第12款規定，處新台幣3萬元罰鍰。

    劉芳銘表示，衛生局後續不會對這次違規的桃園市八德區彭園會館進行複抽，但後續業者若有繼續販售同類產品，衛生局會將其列為重點稽查對象，並以另案處理相關檢驗，對於彭園會館其他分店，食藥署也會與地方衛生局合作，陸續進行抽驗。

    另食藥署指出，這次違規的2件嬰幼兒食品分別為BEBECOOK幼兒初食海苔酥－海味蔬菜、BEBECOOK幼兒初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦，分別在台灣樂天市場、momo購物網抽樣，來源均為「普麥斯有限公司（高雄市）」，台北市衛生局已於今年3月30日公布抽驗結果，業者也已向高雄市政府衛生局提交產品回收改善計畫書。

    115年度市售食品中重金屬監測計劃1-3月執行結果。（食藥署提供）

    115年度市售食品中重金屬監測計劃1-3月執行結果。（食藥署提供）

    115年度市售食品中重金屬監測計劃1至3月執行結果。（食藥署提供）

    115年度市售食品中重金屬監測計劃1至3月執行結果。（食藥署提供）

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