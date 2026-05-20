白牌車流竄到醫院！ 新竹攔查違法載移工重罰10萬

白牌車流竄到醫院，且有不少外籍移工叫白牌車就醫，新竹市監理站除加強查緝，也重罰10萬元。（新竹市監理站提供）

白牌車也流竄到醫院了！新竹市監理站獲悉不少外籍移工在台工作，醫療接送需求日益增加，不少移工不諳台灣法規或因語言隔閡及圖方便，誤搭不具資格的「白牌車」，監理站日前與警方就在醫院門口攔查違法載送外籍移工的白牌車，並重罰10萬元。籲外籍移工循合法叫車管道叫車，以免權益受損。

新竹市監理站表示，俗稱白牌車的私人車輛，缺乏警察機關核發計程車執業登記證及合法車輛，且駕駛人未具備職業駕駛人資格。最危險的是，白牌車並未投保新台幣150萬元以上的旅客責任保險，一旦就醫往返途中發生事故受重傷，外籍朋友將面臨保險無法理賠的窘境，嚴重影響在台就醫與工作權益。監理站稽查人員今年5月7日，會同新竹市警察局，在國泰醫院附近攔查1輛違規自小客車，經證實載送移工並合意收取車資150元。稽查人員除依公路法與汽車運輸業管理規則，對駕駛人開出10萬元重罰，更吊扣駕駛執照與車輛牌照各4個月。

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新竹市監理站除持續實地查緝，也到醫療熱點，請醫院配合宣導「拒搭非法白牌，安心就醫有保障」的正確認知，並利用外籍朋友聚集地點如教會，政府管理移工宿舍機構以及公司加強宣導，提醒外籍移工搭乘合法大眾運輸工具，期盼透過公私協力的堅持，確保「合法叫車、安心搭乘、平安抵達」，讓在台打拚的外籍朋友能遠離非法接送危險。

白牌車流竄到醫院，且有不少外籍移工叫白牌車就醫，新竹市監理站除加強查緝，也重罰10萬元。（新竹市監理站提供）

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