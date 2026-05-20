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    首頁 > 生活

    520登記結婚 嘉市贈「金鏟子」和「雙囍對杯」

    2026/05/20 14:17 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市截至今天中午，有27對新人辦理結婚登記，新人定情之吻。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市截至今天中午，有27對新人辦理結婚登記，新人定情之吻。（圖由嘉市政府提供）

    今天是520，諧音我愛你，嘉義市東、西區戶政事務所迎來結婚登記熱潮，截至中午共有27對新人辦理結婚登記，市府送上賀卡以及特別禮物「金鏟子」和「雙囍對杯」，祝賀新人新婚甜蜜、早生貴子，現場洋溢幸福氣氛。

    市府民政處表示，在520這個甜蜜日子，只要新人其中一方設籍嘉市，即可獲贈嘉市城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」、九華山地藏庵「雙囍對杯」、心型巧克力及市長黃敏惠祝福卡片；非設籍嘉市新人，也可獲贈黃市長祝福卡片及巧克力1份，共同分享幸福喜悅。

    民政處統計，今日截至中午，東區戶政事務所有19對、西區戶政事務所有8對新人辦理結婚登記。戶政事務所也特別打造專屬拍照打卡區，讓新人在完成人生重要時刻，留下珍貴甜蜜的回憶。

    市府表示，嘉市從孕前、孕期到產後，從生育到育兒，提供全方位支持與貼心照護。除了有孕婦產前檢查補助，最高可達3500元；媽媽自懷孕起，即可申請「嘉有好孕車資補貼乘車券」，乘車補助提高至4500元，每趟最高補助150元，使用期限更延長至產後3個月。

    此外，市府也補助1000元，提供新生兒10項罕見疾病自費篩檢，並推出到宅坐月子等多元產後支持方案。同時，生育津貼提高至每胎3萬元。

    嘉市府送上賀卡及特別禮物「金鏟子」和「雙囍對杯」，祝賀新人新婚甜蜜、早生貴子。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市府送上賀卡及特別禮物「金鏟子」和「雙囍對杯」，祝賀新人新婚甜蜜、早生貴子。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市東、西區戶政事務所，今天迎來新人結婚登記熱潮。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市東、西區戶政事務所，今天迎來新人結婚登記熱潮。（圖由嘉市政府提供）

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