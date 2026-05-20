花蓮黎明喜樂園攜手中華紙漿 種茶樹助肯納兒自立

花蓮黎明教養院喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉行植樹暨蒸餾機捐贈儀式。（記者王錦義攝）

花蓮黎明教養院喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉行植樹暨蒸餾機捐贈儀式，黎明機構執行長梁桂花表示，希望透過種植澳洲茶樹與精油萃取，協助成人自閉症者肯納兒建立工作能力，透過技藝訓練培訓習得一技之長。

門諾會黎明機構為照顧成年自閉症患者，2年前在壽豐鄉完成興建黎明喜樂園且開始營運後，是東部首座成人自閉症肯納兒照顧機構，除照顧患者生活起居，也藉由技藝培訓讓他們發揮專長，在做中學的過程中實踐自我價值，逐步朝向生活自理的目標。

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黎明機構執行長梁桂花表示，機構長期以綠自然照顧（Green Care）理念培訓園內的孩子，考量園區前身為農業用地，經請花蓮農改場評估發現適合種植澳洲茶樹後，考量種樹提煉精油有別於烘焙、洗車等較常見的技能培養，也能刺激自閉症患者的感官，向華紙公司提案且獲同意後，便促成今天的捐贈活動。

梁桂花說，種植澳洲茶樹的區域名為「華紙永續共好林」，象徵樹木照顧與養護為長期非短暫，種植後約一年以後就可以開始採收，未來機構會教導孩子摘取葉子、萃取純露、精油提煉及作業瓶裝外，華紙也有贊助作業獎勵金，讓他們在獲得報酬的過程中得到工作成就感。

華紙公司董事長黃鯤雄今天代表企業共捐贈300棵澳洲茶樹、自家生產的肥料及煉製精油的蒸餾機具給黎明喜樂園，並與園方一起在規畫的綠地上種下樹苗，協助打造「華紙永續共好林」。未來將透過種植、照護、採摘、萃取到包裝等流程，規畫為成人自閉症智青的技能培訓課程。

黃鯤雄說，看到同仁與志工提出贈樹提案後相當感動，也讓他注意到在地方奉獻50年照顧身心障礙者的機構。雖然身心障礙者和正常人不同，但不能因為不一樣就限制他們發展，感謝機構志工與老師花時間用愛與關心陪伴園區的孩子找到未來方向。中華紙漿仍持續投入低碳綠色材料研發與地方建設，希望以實際行動深耕花東。

花蓮黎明教養院喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉行植樹暨蒸餾機捐贈儀式。（記者王錦義攝）

花蓮黎明教養院喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉行植樹暨蒸餾機捐贈儀式。（記者王錦義攝）

花蓮黎明教養院喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉行植樹暨蒸餾機捐贈儀式。（記者王錦義攝）

花蓮黎明教養院喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉行植樹暨蒸餾機捐贈儀式。（記者王錦義攝）

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