苗栗藍莓進軍加工市場！ 3000包上架被掃空

苗栗藍莓進軍加工市場！3000包剛推出被掃空。（苗縣府提供）

苗栗藍莓產業邁向新里程碑！由苗栗縣永續莓果生產合作社推出的全新輕零食「藍莓爆薏仁」隨手包，主打原型食物製成且每包熱量不到 100 大卡。近期透過市集、農遊體驗及店面販售，首批3000 包一推出便迅速銷售一空，成功為返鄉青年農民開創鮮果以外的加工市場潛力。

苗栗縣政府近年與農業部農村水保署臺中分署合作推動高經濟藍莓產業。縣府指出，農產品若只停留在賣鮮果，易受產季與保存限制，因此積極陪伴青農轉型加工，建立品牌特色。

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苗栗縣長鍾東錦說，年輕人願意回來種，政府就不能只叫他們自己加油。農民最怕的，不是辛苦，而是東西種出來後，不知道怎麼賣、怎麼走下一步。縣府希望透過產品開發與設計輔導，幫助青年農民把農產品慢慢變成真正能經營的地方品牌。

苗縣府表示，「藍莓爆薏仁」包裝由縣府協助設計，並開放授權使用，合作社完成申請後，自行投入生產與推廣，由青農自己跑市集、做農遊、拓展店面通路，一步一步把產品推向消費市場。

農業處長陳樹義指出，此次由政府提供長期設計資源，讓青農免於從零摸索品牌。合作社代理主席彭彥豪也表示，加工零食不僅增加產品變化，更讓青農對未來發展充滿信心。

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