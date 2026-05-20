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    首頁 > 生活

    AI助族語推廣保存 原民會建置語料庫

    2026/05/20 14:14 記者楊綿傑／台北報導
    原民會主委曾智勇。（資料照）

    原民會主委曾智勇。（資料照）

    原住民族語復振保存AI來幫忙！原民會表示，已與原住民族語言研究發展基金會（原語會）合作，研發族語AI系統，並逐步建置語料庫；原語會則提到，已建置原住民族語言書寫檢核輔助系統，積極蒐整各族語言語料資產以強化AI發展基礎。

    立法院內政委員會邀請原民會、原文會、原語會等單位進行業務報告並備詢，針對AI應用在族語相關用途上，原民會主委曾智勇 Ljaucu ‧ Zingrur報告時提到，原民會與原語會合作研發族語 AI 系統，已於去年12月起開放使用，包含16族語之語音辨識、語言合成及基礎翻譯，有助於族語推廣、教學及保存等各項工作之發展。

    而為持續使該系統穩健成長，曾智勇 Ljaucu ‧ Zingrur表示，原民會已與台灣大學、清華大學及東華大學共同合作，辦理語料蒐集與資料標註培訓工作，以訓練專才協助加速語料蒐集及清理進程，逐步建置各族語料庫，提供作為族語AI系統可讀性資料，持續增加該系統使用效率。

    原語會則說明， 「原住民族語言書寫系統」自前年10月21日公告修正以來，會為協助族人迅速熟悉及理解書寫系統，並提供族人及民眾初步的書寫校對輔助工具，故著手建置「原住民族語言書寫檢核輔助系統」，已於今年3月初步建備完成；未來亦將擴充至 16 族共通性書寫規範內容及詞彙比對機制，以期建構更為完善之數位書寫環境。

    而為積極保存原住民族語料，截至去年已累計建置並上線各族口語、書面語料總計逾650篇、 170小時、逾68萬詞。另為強化族語 AI模型之訓練， 去年度與原文會取得《族語新聞》、《a'iyalaeho:開會了》等族語節目授權，共計1026則影片、 820小時；後續將賡續進行語料標註與處理工作，以作為提升AI辨識及翻譯技術之關鍵基石。

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