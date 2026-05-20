清大國際志工20週年 暑假遠赴亞非6國推動多元教育服務

清大國際志工團今年第20週年，今年暑假將遠赴亞非6個國家推動多元教育服務。（記者洪美秀攝）

清華大學國際志工團今年邁入20週年，今年暑假將有51名學生參與5支團隊，分赴尼泊爾、越南、肯亞、莫三比克、史瓦帝尼、坦尚尼亞等6個國家提供資訊及衛生和教育服務。除延續非洲資訊教育，也將在肯亞基貝拉社區建置電腦教室，與史瓦帝尼少女安置中心合作，並前往尼泊爾推動華語課程、越南服務橙劑受害者，透過行動與服務，展現清大學生的國際服務量能。

清大副校長嚴大任提到，清大國際志工團成立以來，已有920名學生參與服務，足跡遍及11個國家、近百所學校及機構，建置70間以上電腦教室，服務逾5萬8千人次。展現清大學生走向世界、投入國際服務的行動與傳承。今年各團隊持續展現社會實踐能力。包括前往非洲3團持續推動資訊教育；越南與尼泊爾先行團則投入特殊教育、華語教育與科普教育。他勉勵學生，國際志工重要的，不只是「我們帶去了什麼」，而是「我們是否願意理解當地真正需要什麼」。

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其中尼泊爾先行團以華語教育為主軸，將前往加德滿都2所學校及波卡拉1所學校服務。團隊將測試華語課程，結合Google Classroom線上教學平台，建立18週線上非同步學習模式；越南先行團是台灣首支前往越南服務橙劑受害者的大學團隊。團隊將到會安Kianh基金會及胡志明市橙劑受害者協會，推動再生紙筆記本製作、國際文化交流與防災宣導。

非洲3團今年共募得305台再生電腦，服務內容從基礎資訊教育，延伸到社區服務、資安防護、AI媒體識讀與在地師資培訓。史瓦帝尼團首度與Sight of Hope少女安置中心合作，該中心收容約55位曾遭受性剝削或家暴的少女，將協助少女重建生活，並提供資訊教育服務。

清大國際志工團今年第20週年，今年暑假將遠赴亞非6個國家推動多元教育服務。（記者洪美秀攝）

清大國際志工團今年第20週年，今年暑假將遠赴亞非6個國家推動多元教育服務。（記者洪美秀攝）

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