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    首頁 > 生活

    高雄駁二一畝田長出「巨大植物」 為忙碌生活注入一抹靜謐

    2026/05/20 13:51 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群圍繞的「一畝田」綠地，近日悄悄長出了巨大的植物聚落。（文化局提供）

    高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群圍繞的「一畝田」綠地，近日悄悄長出了巨大的植物聚落。（文化局提供）

    高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群圍繞的「一畝田」綠地，近日悄悄長出了巨大的植物聚落！由知名藝術家范承宗量身打造的全新大型環境裝置作品《結構植物學：26MY-804-47》，即日起正式開放民眾走入體驗，為忙碌的都市生活注入一抹靜謐，成為港區矚目的嶄新藝術風景。

    高雄市文化局長王文翠表示，「一畝田」自2012年開闢以來，持續透過大型環境裝置藝術，讓公共空間成為市民與藝術相遇的場域，特別邀請擅長從自然環境汲取靈感的范承宗，為場域重新詮釋自然與公共空間的關係，作品除了具有獨特的視覺美感，也貼心結合了遮蔭功能，提供大眾更親近、可互動的藝術體驗。

    文化局指出，作品名稱中的「26MY」代表2026年5月，「804-47」則是駁二蓬萊倉庫群的郵遞區號。范承宗在場勘時，發現民眾與哈瑪星駁二線小火車遊客穿梭其間的模樣，宛如尋找庇蔭的小昆蟲，因而延續其《結構植物學》系列創作概念，運用木質與金屬構件及人造模組，重新組構植物樣態，探索自然形態與人工製作的界線。

    作品以直立叢生之姿分布於綠地，細長莖幹在頂端撐起巨大的圓形葉片，層層交錯出高低錯落的葉冠。白天時，陽光穿透葉面孔洞投射出流動光紋；到了每日晚上6點至10點，作品則會點亮溫潤燈光。

    民眾搭小火車穿梭《結構植物學》，留下獨特觀賞體驗。（文化局提供）

    民眾搭小火車穿梭《結構植物學》，留下獨特觀賞體驗。（文化局提供）

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