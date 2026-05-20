台美災防中心續簽MOU合作18年 深化災害AI預警

台灣災防科技中心主任陳宏宇（右）與美國太平洋防災中心執行長Ray Shirkhodai（左）於美國夏威夷續簽合作備忘錄，深化雙邊防災合作。（國科會提供）

國科會轄下國家災害防救科技中心（災防科技中心，NCDR）14日在美國夏威夷檀香山，與美國太平洋防災中心（PDC）正式續簽合作備忘錄（MOU），持續深化台美在防災科技、災害預警與風險治理領域的實質合作。

國科會表示，長期推動防災科技研究與實務應用，並透過國際合作強化台灣面對氣候變遷、複合型災害與跨境風險的防災韌性。這次台美災防MOU，由我方災防科技中心主任陳宏宇與美方PDC執行長Ray Shirkhodai代表簽署。

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國科會指出，PDC由美國夏威夷大學管理營運，長期運用災害風險科學、地理資訊與決策支援工具，協助全球提升早期預警與應變能力，其研發的「DisasterAWARE」平台，能提供近即時、AI強化的多災種災害資訊與智慧警示服務，是國際人道救援與應變決策的重要支援系統。

災防科技中心表示，中心與PDC為長期關鍵合作夥伴，雙方自2008年建立正式合作關係後，在2014年及2021年續簽，今年已是第4度簽署合作文件。過去18年來，雙方在太平洋區域防災研究、國際防災培訓及災害管理技術交流等面向維持密切合作，成效斐然。未來雙方將深化在複合型災害早期預警、風險與脆弱度評估、資訊科技與決策支援、國際防災能力建構等4大核心領域的合作。

陳宏宇表示，這次合作聚焦在「國際災害風險科技平台」與「台灣災害防救科技支援體系」的實質連結，面對日益嚴峻的極端天氣與人道救援需求，台灣需要持續強化跨國災害資訊交換能力，未來將透過此MOU，將台灣優秀的監測經驗與國際夥伴分享。

Ray Shirkhodai則指出，PDC與災防科技中心具有高度的互補優勢。未來將持續結合PDC的全球複合型災害風險情報，以及台灣深厚的災害監測與應變實務經驗，共同推動更具實用性的亞太區域防災合作。

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