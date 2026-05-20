彰化防鼠大作戰！縣府將查鼠密度 議員促設跨局處專案小組

彰化縣議員陳玉姬議會質詢，老鼠業務牽涉不同局處，縣府應整合各局處成立專案小組，共同防治鼠患。（記者張聰秋攝）

防堵鼠患成了民代關切的公共衛生議題，彰化縣議會今（20日）開定期會，縣議員陳玉姬質詢要求縣府盤點轄內鼠類活動熱區，優先針對市場、夜市、學校周邊、老舊社區、下水道、防火巷及囤積戶加強環境清潔，並建立通報、改善、複查到裁罰的標準流程。環保局長江培根表示，縣府已著手規劃老鼠密度調查，也將成立跨局處專案小組，擬定全縣防鼠工作計畫。

陳玉姬指出，老鼠活動範圍廣，不是單一單位能處理，市場環境涉及市場管理，餐飲衛生由衛生局負責，囤積戶牽涉社會處與衛生局，下水道與側溝則與水資處及公所有關，因此縣府應整合各局處成立專案小組，共同防治鼠患。

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她要求建立「鼠患通報、現勘、改善、複查、裁罰」一套完整機制，並要求縣府督促各公所盤點轄內高風險區域，公開去識別化統計資料，包括鼠患陳情件數、處理結果、複查情形與裁罰件數等，讓民眾了解改善進度。

陳玉姬強調，防鼠不能等到看到老鼠才處理，而是要從垃圾、廚餘、排水、孔洞及雜物堆積等源頭管理做起。她認為，彰化應借鏡台北市、高雄市經驗，提前部署，避免等到公共衛生事件發生後才補救。

對此，江培根表示，縣長相當重視鼠患問題，已指示環保局邀集相關局處共同研擬防治計畫，目前正籌劃辦理老鼠密度調查，未來將整合各單位權責，提出全縣性的防鼠工作方案，待縣府核定後推動執行。

江培根說，防治鼠患最重要的是落實「三不原則」，也就是「不讓牠來、不讓牠吃、不讓牠住」，從環境清潔與棲地管理下手，才能降低鼠類滋生風險。

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