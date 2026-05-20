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    首頁 > 生活

    心健司預告精神衛生法子法 4情境可遠端強制鑑定

    2026/05/20 13:19 記者林志怡／台北報導
    衛福部心理健康司陸續訂定「精神衛生法」相關子法與配套措施，19日預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案。（資料照）

    衛福部心理健康司陸續訂定「精神衛生法」相關子法與配套措施，19日預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案。（資料照）

    衛福部心理健康司陸續訂定「精神衛生法」相關子法與配套措施，19日預告訂定「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，規定可透過聲音或影像互相傳送設備進行強制鑑定的情境。心健司司長陳柏熹說，新法上路後，可減少患者在醫院和法院間奔波的情況。

    「精神衛生法」新制預計於今年8月正式上路，陳柏熹指出，當嚴重病人若有傷害他人或自傷疑慮，經專科醫師診斷有全日住院治療，患者卻拒不接受時，地方主管機關得指定精神醫療機構予以緊急安置，並交由2位以上地方主管機關指定的專科醫師實施強制鑑定，離島或偏遠地區可僅由1位專科醫師實施。

    陳柏熹說，一般來說患者會在醫療機構完成強制鑑定，但考量緊急或特殊情形下，醫師可能難以前往患者所在處，或是醫師人數不足等，因此心健司預告訂定的「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，規範可採聲音及影像相互傳送設備進行強制鑑定的情境。

    針對遠端強制鑑定適用情境，陳柏熹表示，傳染病流行疫區內、有感染控制必要、因不可抗力原因導致精神科專科醫師無法到場實施強制鑑定、非屬離島或偏遠地區但僅有1位指定專科醫師等均可適用，而強制鑑定完成後，醫師會提出申請強制住院許可，後續則由法院裁定。

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