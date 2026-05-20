高雄運將下午聚市府前陳情 要求保障運將生存權

高雄運將聚市府前陳情，要求保障運將生存權。（資料照）

高雄運將們今（20）日下午將舉辦「運將團結站出來，捍衛生存權」集會遊行活動，警方預估可能有上百名運將表達、陳情，要求成立「計程車諮詢委員會」保障司機權益。

據了解，交通部近期研擬修法，未來車行涉及不當收費、強迫購車、指定保險或車隊等情況，將祭出高額罰則，相關靠行費與牌照轉讓制度也將納入檢討，但高雄至今仍未成立計程車諮詢委員會溝通平台，高雄運將權益恐無法受到保障。

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交通局表示，有關明文禁止收取契約未約定費用及放寬通用計程車牌照發放等事項，目前交通部研擬修法中。

交通局強調，將持續查核業者落實契約，嚴禁車行巧立名目收取不當費用，並研議設置諮詢委員會諮詢各界意見。至於運價相關方案依法由計程車公、工會協商後提出。

「全國汽車駕駛人權益聯盟」南區高雄分會申請於今日下午1點起，在高雄市政府四維行政中心前北側部分慢車道，舉辦「運將團結站出來，捍衛生存權」集會遊行活動。

遊行路線為市府四維三路門口—永定街右轉—苓雅一路右轉—民權一路右轉—再到四維路解散，警方將現場交管並維護秩序。

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