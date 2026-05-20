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    首頁 > 生活

    南市「做工行善團」修屋13年 助弱勢節省開銷逾8000萬

    2026/05/20 13:14 記者吳俊鋒／台南報導
    台南做工行善團推動迄今13年，持續為弱勢修屋。（南市勞工局提供）

    台南做工行善團推動迄今13年，持續為弱勢修屋。（南市勞工局提供）

    台南市政府勞工局13年來持續推動「做工行善團」，甚至跨縣市服務，累計協助弱勢家庭修繕房屋325戶，換算營造成本，節省的人力與材料等花費，以及購置傢俱開銷，累計逾8000萬元，愛心變黃金，改善生活環境。

    勞工局長王鑫基提到，做工行善團在總統賴清德於市長任內時就奠定良好基礎，13年來不僅為弱勢修屋，也同步推動義剪，累計服務3萬人次，市長黃偉哲上任後持續推動，秉持「大水庫理論」，集結民間與跨局處等各界資源，勞工局積極扮演「桶箍」角色，修繕服務全面涵蓋台南37個行政區，更跨外縣市傳遞愛心，截至今年4月底止，連同義剪，估計為政府、受惠者節省總經費高達8601萬元，成功翻轉弱勢生活。

    王鑫基指出，在房屋修繕上，截至今年4月底，已動員志工逾1.67萬人次，完成台南轄內306戶（安南區31戶居冠、官田區20戶次之、鹽水區18戶第三），以及外縣市19戶，以每人次2500元工資計算，共節省人力成本4178.5萬元、材料費近3522萬元。

    團隊在修繕過程中發現弱勢家庭常無力更換舊家具，隨即協調環保局將隆田陸橋下的資源回收場空間，改造成「二手家具倉庫」，進行整修，達到對環境友善、資源永續的雙贏目標，已累計捐贈141戶、共978件，為弱勢節省購置費用近282.8萬元。

    王鑫基強調，做工行善團不僅止於日常修繕，面對近年來的天然災害與防疫需求，也走在最前線，包含2023年8月投入登革熱防治、為弱勢家庭修補紗窗17戶，同年9月白河水災後緊急馳援送出家具12戶；2025年1月與7月在地震與颱風後，迅速復建29戶受災家庭，全方位守護艱苦人。

    台南做工行善團持續為弱勢修屋，13年來已完成325戶。（南市勞工局提供）

    台南做工行善團持續為弱勢修屋，13年來已完成325戶。（南市勞工局提供）

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