北市醫美偷拍案延燒！衛生局祭出錄影管理新規：嚴禁針孔偷拍

衛生局制定「台北市政府衛生局轄管醫事機構錄影設備設置及管理行政指引」，並於衛生局網站的「美容醫學」資訊區，期使各醫療場域醫事機構有所依循。（北市法務局提供）

北市近期傳出連鎖醫美診所系統針孔偷拍事件，北市衛生局19日公布，除已對愛爾麗診所大安忠孝店、松江南京店、光澤診所忠孝店裁罰合計175萬並均即刻勒令停業6個月外，制定「台北市政府衛生局轄管醫事機構錄影設備設置及管理行政指引」，並於衛生局網站的「美容醫學」資訊區，期使各醫療場域醫事機構有所依循。

衛生局表示，「台北市政府衛生局轄管醫事機構錄影設備設置及管理行政指引」明確規範醫事機構錄影設備設置及管理的適用法規依據、機構內各種區域設置錄影設備之原則、行政作業標準流程、違規責任提醒，提供北市各醫事機構在設置相關設備時有所依循，達到兼顧病人隱私、醫護安全與醫療管理需要。

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衛生局提及，指引中說明醫事機構應依據空間隱私程度，採取不同的設置原則，但嚴禁使用密錄或採用任何形式偽裝、隱藏的針孔設備；涉及私密部位理學檢查、醫美療程等隱私保障要求更高的診間、診療室、檢查室、手術室、病房等屬高度隱私空間，原則上不得錄音錄影；例外需符合「特定必要目的」下，包含基於醫療照護必要處置或教學目的，得允拍攝局部部位，且應於每次療程施作前告知病人，含個資法應告知事項、資料存取保存管理等，並逐次取得病人書面同意。

衛生局強調，市府秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲之行政處分。

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