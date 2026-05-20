新北社宅租金能否再便宜？ 侯友宜：我們盡量

民進黨新北市議員林銘仁（右）問新北社宅租金是否可能再便宜？新北市長侯友宜（中）說「我們盡量」，能往下調整就調整。（記者黃政嘉攝）

新北市府今年將婚育戶比例從5分之1提高到3分之1，鼓勵年輕人敢婚、敢生，但民進黨新北市議員林銘仁擔心此舉將排擠其他社宅弱勢戶與一般戶；新北市城鄉發展局回應，經精算統計，不會有優先戶的排擠效應問題，而新北社宅租金是否可能再降低？新北市長侯友宜說「我們盡量」，能往下調整就調整。

林銘仁今在市政總質詢中指出，土城員和二號社宅總戶數僅135戶，即使3分之1保留給婚育戶，實際也只有45戶，社宅依法須保障40%弱勢名額，若婚育戶再提高到3分之1，在總戶數沒有增加的情況下，剩餘一般民眾可申請比例恐只剩約27%，一般家庭想租社宅可能更加困難。

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新北市城鄉局副局長邱信智表示，住宅法規定，優先戶至少就40％，40％裡，只挪10%來做婚育宅，一般戶裡面，只挪23%，加起來就33%，經精算統計，不會有排擠效應。

林銘仁指出，社宅數量未增加，僅做比例上的調整，「這邊增加，那邊就會減少」；侯友宜回應，沒有錯，「減少是在一般戶」，不過他提3點方向，包括社宅要多蓋、優先戶要照顧、提高婚育宅，他也建議中央跟進3分之1比例的婚育宅，「在少子化來講是很重要的」。

他問，新北社宅租金能否再便宜？侯友宜說，以板橋、土城社宅來看，租金都不貴，「我可以體會你替弱勢發聲，『我們盡量能夠往下調整就往下調整，也會再跟中央說一下』」。

林銘仁也提出，社宅租戶若在租期期間，若收入增加跨越租金級距，是否會影響到居住資格？城鄉局說明，本市社宅租約為3年，住戶若在租期內遭遇失業、減薪等突發變故，現行已可申請租金緩繳或分期繳納；若為高風險個案，管理單位亦會跨機關轉介社會局等單位提供即時生活協助。

城鄉局指出，執行過程若仍有租金負擔過重情形，市府也將積極向中央提出建言並持續檢討優化租金機制，落實減輕弱勢民眾居住負擔。

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