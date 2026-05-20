基隆今起發放滅鼠誘餌 各公所提供里長、民眾領取

里長到區公所領取滅鼠誘餌。（記者盧賢秀攝）

有名男子在基隆工作場所被老鼠咬傷感染漢他病毒，基隆市各區公所今天開始發放滅鼠誘餌，今天有里長前往區公所領取鼠餌，放入盒子內再投放在市場周邊、水溝旁等老鼠易出沒的地點。不過也有民眾擔心家中貓狗等寵物會誤食鼠餌，把環境打掃乾淨比較重要。

基隆市盤點庫存的滅鼠誘餌，今天各區公所開始提供里長和民眾領取，陸續有民眾和里長前往，附近有市場或夜市攤商的光華里長陳世豐、玉田里長王培宇今天也去區公所領取滅鼠誘餌。

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區公所表示，每包的滅鼠誘餌包括有說明書，市府已緊急採購，有充足數量讓有需要的民眾索取。但鼠餌有效期，大概3至5天就要巡查一次，超過1週就沒有效，必須收走。

陳世豐將鼠餌放入空盒內，再投放在市場旁邊、水溝旁，老鼠常出沒的地點，避免家中寵物或小孩誤食。他說，市場周邊水溝，油水較多，容易有老鼠出沒。

王培宇說，玉田里在愛四路夜市跟廟口周邊，是老鼠最多藏匿的地方，目前已經把垃圾桶清掉，水溝也清理，民眾反映有很多老鼠的流竄的洞口，希望把鼠餌放在洞口，寵物或流浪貓狗不會誤食，老鼠也比較會去吃。

不過也有民眾擔心家裡的貓狗會誤食，不贊成使用鼠餌，認為把攤商周邊打掃乾淨比較重要，還有民眾說，家裡的貓會抓老鼠，不擔心老鼠的問題。

除了老鼠藥之外，還有說明書，讓民眾參考如何投放。（記者盧賢秀攝）

光華里長陳世豐今天將滅鼠誘餌放在市場轉角的水溝旁。（記者盧賢秀攝）

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