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    首頁 > 生活

    桃機抱回ACI綠色金獎！ 貨運量全球第9

    2026/05/20 12:40 記者劉信德／桃園機場報導
    桃園機場榮獲ACI綠色機場金獎，由總經理范孝倫（中）代表領獎。（桃機提供）

    桃園機場榮獲ACI綠色機場金獎，由總經理范孝倫（中）代表領獎。（桃機提供）

    國際機場協會（ACI）亞太及中東區年會於泰國曼谷盛大舉行。桃園機場公司總經理范孝倫親自出席，代表桃園機場領取「2026年綠色機場競賽（Green Airports Recognition）」旅運量4000萬人次以上組別的最高榮譽金獎。

    在年會的「超越跑道及航廈的商業契機」專題座談中，總經理范孝倫受邀擔任與談人。他向國際航空界分享，桃園機場如何突破跑道與航廈的成長瓶頸，蛻變為驅動區域經濟的核心。范在座談中提到，在「桃園航空城」計畫下，機場公司與民航局及桃園市政府攜手合作，整合逾2500公頃土地，並落實「蛋黃區與蛋白區分工」策略。機場公司在蛋黃區負責第三航廈、第三跑道及自由貿易港區等核心建設；政府單位則協力開發蛋白區周邊產業，建構完整的交通與生活機能。

    根據數據顯示，2025年桃園機場旅運量已達4780萬人次，貨運量250萬公噸位居全球第9。其中，自由貿易港區受惠於半導體與AI伺服器產業帶動，進出口貿易額已突破5兆元新台幣，印證航空城計畫對國家經濟的貢獻。

    桃機公司表示，獲獎不僅是肯定桃園機場在環境永續上的努力，更彰顯臺灣積極接軌國際氣候治理標準。未來桃園機場將持續落實核心軟、硬體建設，積極應對未來環境與營運挑戰，建構安全、穩定且永續的機場城市。

    機場公司總經理范孝倫（中） 以「桃園航空城發展經驗」為主軸，與澳洲布里斯本、香港等國際機場同臺交流。（桃機提供）

    機場公司總經理范孝倫（中） 以「桃園航空城發展經驗」為主軸，與澳洲布里斯本、香港等國際機場同臺交流。（桃機提供）

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