陳乃瑜批新北「臨時」托育還要2天前先預約 且分配不均

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市提供臨時托育服務，市議員陳乃瑜今（20）日在市政總質詢中指出，全市29區只有24處，還要提前2天預約，並不符合「臨時」托育的概念，她也關切教育局推動幼兒園試辦監管雲計畫，要求市府優先針對有違規紀錄或高風險園所強制納管。市長侯友宜說，目前以居家保母支援，未來會持續擴大據點；幼兒園監管雲部分短期內以試辦等方式為主，仍盼中央修訂法令，兼顧幼兒安全與親師隱私。

陳乃瑜說，臨時托育既屬「臨時」，就不可能提前預約，市府現行制度卻要2天前預約，此限制讓臨托變成「假臨托、真預約」，且還存在分配不均狀況，全市只有24個據點，新店、深坑、石碇、坪林、烏來區，只能靠新店柴埕一家公托親子館苦撐，要求社會局加強臨托量能、補齊偏鄉缺口，也要建立緊急保留名額、即時空位查詢與夜間備援等機制。

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侯友宜回應，臨托量能當然是越多越好，目前先以居家保母支援，市府持續擴大臨托據點。

新北市府針對幼兒園修改監視器畫面保存規定，自115學年度起將保存天數延長至30天，也補助園所更新設備，另擇定2家幼兒園試辦監管雲。陳乃瑜表示，「安全不能只靠鼓勵申請」，新北有1100多家公私立幼兒園，監管雲不能只留在試辦階段，希望市府強制納入有違規通報紀錄的高風險園所辦理。

侯友宜、教育局長張明文說，試辦現階段以所有幼生家長同意為前提，後續會逐步推動，但事涉全國法令與隱私問題，還是需要有法令依據。

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