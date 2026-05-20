不在圖書館也能閱讀 雲林「微冊食光漫遊」帶民眾五感體驗地方故事

推廣閱讀，雲林微冊食光漫遊系列起跑，今年將文學與飲食結合，讓民眾透過五感體驗認識雲林在地故事。（記者黃淑莉攝）

2026雲林微冊角落系列活動起跑，今年以文學、飲食為主題推動「微冊食光漫遊」，串聯地方食材、特色場域、在地店家，讓閱讀不只透過翻書，且延伸至餐桌與日常生活，打造兼具文化深度與生活溫度的閱讀旅程。

縣府文化觀光處今（20）日召開啟動記者會，以古典「曲水流觴」意象，透過古箏、二胡演出、文學金句接力朗讀及文學調飲儀式，營造融合音樂、文字與飲食的沉浸式文化體驗，展現「文學入味、風土成景」的活動精神，也象徵文學從書頁走入生活。

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雲林縣長張麗善指出，雲林擁有豐富的人文底蘊、觀光景點與優質食材，這次「微冊食光漫遊」將書本閱讀延伸到實際場域與在地美食，透過閱讀、美食與文化結合，讓民眾從視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺五感，深度感受雲林的生活魅力與地方溫度。

文觀處長謝明璇表示，這次活動與縣內多處特色場域結合，包括萬得醫院、三秀園、花囍烘焙坊、阿義廚房及荒涼騎驛農場，讓閱讀不是只有翻書，可以走出室內走進地方貼近日常，將文學與飲食結合，透過味蕾閱讀雲林真實溫暖的土地故事，也讓民眾透過吃與閱讀認識雲林最有溫度的樣子。

文觀處指出，「微冊食光漫遊」不只是閱讀推廣活動，更是一場文化與生活的深度對話，分為「微冊主廚食驗所」及「飲食文學沙龍」兩大系列，內容涵蓋食農教育、地方食驗、文學講座與飲食書寫等，相關場次及活動內容可上雲林縣文化觀光處臉書粉專查詢。

雲林微冊食光漫遊系列起跑，今年將文學與飲食結合，讓民眾透過五感體驗認識雲林在地故事。（記者黃淑莉攝）

雲林縣推動閱讀，推出微冊角落、閱讀車，讓民眾隨時都能享受閱讀樂趣。（記者黃淑莉攝）

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