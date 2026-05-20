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    首頁 > 生活

    AI輔助新北建照審查 每案減少30分鐘審查時間

    2026/05/20 12:10 記者賴筱桐／新北報導
    新北市工務局推動「建築執照AI輔助審查系統」，平均每案可減少30分鐘審查時間。（工務局提供）

    新北市工務局推動「建築執照AI輔助審查系統」，平均每案可減少30分鐘審查時間。（工務局提供）

    新北市政府工務局推動「建築執照AI輔助審查系統」，運用人工智慧影像辨識及資料比對技術，可自動判讀建築圖說與書件內容，有效縮短審查時程，截至今年5月10日，已有321案使用AI輔助功能，平均每案約減少30分鐘審查時間，榮獲「2026智慧城市創新應用獎」。

    新北市長侯友宜今天在市政會議表示，智慧城市的核心不只是科技導入，更重要的是解決市民生活問題，提升公共服務品質。此次獲獎代表新北市在智慧治理領域的努力受到高度肯定，未來市府將持續透過AI、大數據與智慧化技術，精進行政效率、提升城市韌性，打造更智慧、安全、宜居的新北市。

    工務局長馮兆麟指出，「建照AI輔助審查系統」運用人工智慧影像辨識及資料比對技術，可自動判讀建築圖說與書件內容，協助進行建築範圍、退縮範圍及面積計算等項目檢核，並透過智慧提示機制，提前發現潛在缺失，有效縮短審查時程，降低人工作業疏失，並提升審查一致性。

    據統計，截至今年5月10日，已有321案使用AI輔助審查建照功能，共節省約160小時審查時間，平均每案約減少30分鐘。

    馮兆麟表示，獲獎除展現新北市跨局處合作成果，也象徵AI技術逐步深化落實在城市治理與公共服務，未來將持續推動智慧建管、循環經濟與淨零轉型等創新應用，並透過國內外交流，分享新北治理經驗，朝智慧永續城市目標邁進。

    新北市工務局推動「建築執照AI輔助審查系統」，榮獲「2026智慧城市創新應用獎」。（圖由工務局提供）

    新北市工務局推動「建築執照AI輔助審查系統」，榮獲「2026智慧城市創新應用獎」。（圖由工務局提供）

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