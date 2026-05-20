嘉市輕軌案選後將核定？黃嫈珺籲嘉縣府及早規劃延伸到朴子

嘉縣議員黃嫈珺（左）今質詢縣長翁章梁（右）延伸至海區的輕軌建設議題。（翻攝自嘉義縣議會網站）

嘉義縣議會正進行定期會，嘉縣議員黃嫈珺今質詢縣長翁章梁輕軌議題，她爆料今年選舉後，中央可能核定「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線），但依目前規劃，嘉義縣站點僅設到縣政府，位處海區生活中心的朴子市恐遭邊緣化，消費人口將遭磁吸回嘉義市，呼籲翁章梁任期屆滿前規劃延伸至朴子的輕軌建設計劃，落實嘉縣黃金10年政見。

黃嫈珺質詢說，嘉市依照嘉義高鐵去年出站人數335萬餘人、台鐵745萬人次，接駁車量能已經飽和，爭取興建嘉義輕軌藍線，而據她了解，中央在選後可能就會核定，嘉義縣喊黃金10年，爭取到嘉義科學園區、台積電設先進封裝廠，還有亞創中心、航太暨無人機產業園區等，不是嘉義市的黃金10年。

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黃嫈珺表示，朴子市一直是嘉縣海區生活中心，未來嘉科、台積電發展，若沒有輕軌延伸至朴子市等沿海地區，嘉縣將無法承接人口外溢效應，屆時人口留不住，將遭嘉義市磁吸回去，應儘早規劃輕軌路線延伸到朴子的輕軌建設計劃，並提案到中央。

翁章梁答詢認同議員意見，嘉義市爭取嘉義輕軌藍線，因嘉縣用地比例高、經費龐大，只要不用地方出資，他樂觀其成，不過現在此案還在討論中；因應嘉科園區等發展，預估未來10年內可吸引約10萬人口移入，正請建設處進行嘉義縣交通整體規劃，包括以高鐵為中心的輕軌計畫，不過會先推動包括台82線改造、嘉58線拓寬等交通建設。

黃嫈珺以台南市為例，永康交流道平日塞車40分鐘，假日幾乎交通癱瘓，希望嘉縣不要重蹈覆轍，應像台中市規劃輕軌連結烏日高鐵站，並且速度加快、提前部署，才能留住年輕、高科技人才，不要像日前施政報告所寫的，嘉縣要等坐輕軌等到2051年。

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