從白天玩到晚上 台中草悟道變身藍莓農村樂園週末登場

水保署繼去年台中草悟道舉行五月瘋藍莓．農村水保樂園，大受好評，今年續辦。（水保署提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導］農業部農村發展及水土保持署台中分署主辦的年度人氣活動「五月瘋藍莓～農村水保樂園」，將於5月23、24日盛大登場，結合藍莓市集、音樂演出、親子體驗與環境教育，打造一場「好吃、好玩、好拍、好買」的城市農村派對，邀請全民一起「瘋藍莓！」

本次活動匯聚超過80個中苗地區青農與農村品牌，帶來以藍莓為主題的特色農產品與創意加工品，包含藍莓鮮果、果醬、甜點、飲品，以及結合食農教育理念的特色商品，透過市集展售，不僅讓民眾一次購足農村好物，更讓城市民眾認識青年返鄉、創新農業的努力成果，促進農村產業永續發展。

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一起種下未來！藍莓盆栽掀永續行動，台中分署表示，藍莓不只是水果，更是正在崛起的「藍海農業」，這場活動正是讓農村走進城市、讓產業被看見的重要舞台，是親子同樂農村派對，在城市也能遇見農村，讓民眾在城市生活中也能輕鬆接觸農村文化，認識農業與環境保育的重要性。

活動現場規劃多項 食農教育與DIY體驗活動，讓大小朋友都能從「玩中學、做中學」。包含藍莓盆栽DIY、農村手作體驗、互動遊戲與闖關活動，讓民眾了解從產地到餐桌的過程，並傳遞水土保持與永續農業的重要理念，透過寓教於樂的方式，讓農村知識更貼近生活，也讓親子家庭在城市中就能感受農村魅力。

闖關送好禮！農遊×防災×永續一次玩！台中分署說，活動現場規劃沉浸式「農遊闖關體驗」，結合水土保持、防災教育與環境知識，讓大小朋友邊玩邊學，，完成任務還能兌換客製限量好禮，把農村樂趣帶回家，真正實踐「玩中學、做中學」的永續生活。

除了白天熱鬧市集，夜晚更推出「莓好時光・藍色星夜音樂會」，邀請多組原創樂團與歌手帶來跨語言、跨族群的音樂演出，營造浪漫又放鬆的夜晚氛圍，打造最Chill農村夜生活，從民謠、流行到族語創作，讓民眾在音樂中感受農村的多元文化與活力，體驗結合農業、教育、文化與音樂的農村生活。

5月是藍莓季，水保署推廣國產藍莓。（水保署提供）

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