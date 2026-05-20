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    首頁 > 生活

    逾209億打造將軍海淡廠 工程進度超前

    2026/05/20 12:00 記者吳俊鋒／台南報導
    將軍海淡廠投入逾209億元打造，副市長趙卿惠視察。（台南市政府提供）

    將軍海淡廠投入逾209億元打造，副市長趙卿惠視察。（台南市政府提供）

    面對氣候變遷以及產業發展帶來的用水挑戰，台南市政府推動多元水資源政策，投入逾209億元興建將軍海水淡化廠，強化供水韌性，目前工程進度近3成，超前約1.6%，相當順利。

    副市長趙卿惠今天視察將軍海淡廠，實地了解主體工程、取排水管線，以及輸配水系統推動情形，宣示與中央攜手穩定南部供水的決心。水利局簡報，將軍海淡廠新建由經濟部水利署南區水資源分署辦理，第一期已於2024年6月下旬開工，正進行大地工程，以及取排水管線施作。

    截至上週五，將軍海淡廠整體工程進度約28.6%，較預定超前，後續將進入土建，還有設備安裝階段，目標於2028年底正式產水。

    趙卿惠表示，海水淡化是因應氣候變遷的重要備援水源之一，未來納入自來水系統後，有助南部科學園區，以及產業發展用水調度需求，對台南整體供水韌性具有重要意義。

    水利局說明，目前台南除透過區域水庫聯合調度，以及高屏溪川流水支援外，也持續推動再生水與回收水的利用；其中永康、安平與仁德等3座再生水廠每天可供應約6.1萬噸再生水，未來預計增加至單日8.8萬噸，提供產業穩定替代水源。

    全市7座水資源回收中心每天可提供約1.8萬噸放流水，進行道路清洗、植栽澆灌，以及緊急消防等用途，減少自來水使用壓力。

    市府已完成19口抗旱井整備，每天可供應約3萬噸用水；中央配置的7座大型移動式RO淨水設備也已完成整備，可隨時投入應急使用，進一步提升整體供水調度彈性。

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