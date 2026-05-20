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    首頁 > 生活

    新住民子女多元文化培育營開跑 暑期職涯體驗即起報名

    2026/05/20 11:45 記者周敏鴻／桃園報導
    移民署北區事務大隊桃園市服務站邀講師帶領學員手作泰式經典料理「涼拌冬粉」。（圖由桃園市服務站提供）

    移民署北區事務大隊桃園市服務站邀講師帶領學員手作泰式經典料理「涼拌冬粉」。（圖由桃園市服務站提供）

    移民署規劃今年暑假期間將辦理「新住民子女多元文化培育營－職涯體驗」活動，希望就讀高中（職）以上的新住民子女與國人子女，透過職涯課程、企業參訪等，認識職場、發掘興趣、規劃未來方向，即日起到6月5日間受理

    網路報名。

    移民署北區事務大隊桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育與法令宣導課程，邀泰國籍講師丁常皓與新住民家庭分享在台生活歷程、台泰文化差異，並帶領學員手作泰式經典料理「涼拌冬粉」，增進學員對泰國文化的認識與理解，並宣傳「新住民子女多元文化培育營－職涯體驗」活動。

    「新住民子女多元文化培育營－職涯體驗」活動，規劃北、中、南共3場，分別是7月13日北部場參訪精誠資訊、7月23日中部場參訪巨大集團、8月4日南部場參訪奇美食品，桃園市服務站表示，課程內容包括職涯課程、企業參訪、實作體驗，歡迎就讀高中（職）以上的新住民子女、國人子女踴躍報名參加，完成網路報名後，須於期限內郵寄紙本報名資料，才算完成報名，相關資訊可洽詢移民署官網。

    移民署規劃今年暑假期間將辦理「新住民子女多元文化培育營－職涯體驗」活動，即起開放報名。（圖由桃園市服務站提供）

    移民署規劃今年暑假期間將辦理「新住民子女多元文化培育營－職涯體驗」活動，即起開放報名。（圖由桃園市服務站提供）

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